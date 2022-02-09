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  • Семак: «Аренда Алипа – это путь развития наших молодых игроков»

Семак: «Аренда Алипа – это путь развития наших молодых игроков»

9 февраля 2022, 09:18
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил смысл аренды казахстанского защитника Нуралы Алипа. Он принадлежит «Кайрату».

– Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб арендует Алипа. Вы сперва не были уверены, что он останется. Чем он заслужил контракт?

– Прежде всего это один из путей развития наших молодых игроков. Чтобы отпустить Данилу Хотулева и Кирилла Кравцова в аренду, мы должны были взять в обойму других футболистов. Ситуация с Алипом для нас абсолютно нормальная: мы можем взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа и дать возможность Хотулеву получать игровую практику, что клуб и планирует сделать.

То же самое касается Кравцова. Мы взяли Арсена Адамова на позицию правого защитника, и Лешу Сутормина будем использовать немного выше, на более привычной позиции. Кроме того, у нас появились игроки в атаке, где был не очень большой выбор. Эти приобретения связаны с тем, что мы должны думать о будущем российских игроков, а также о том, чтобы дать своим молодым талантам возможность получать практику.

  • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
  • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
  • Алип уже успел забить за «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы Семак Сергей
Комментарии (9)
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Garrincha58
1644394522
опять этот тренеришко несёт полный бред
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x-x-x-x-x
1644394721
это как получается то? что Алипа взяли лавку тереть и без практики оставить а своих за практикой отдавать что ли? и как после таких к тебе будут относиться эти игроки не говоря о обществе?
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житель СПб
1644394817
Какая-то чушь... мы берем игроков со стороны, для того, чтобы дать своим игрокам уйти из клуба - чтобы они ГДЕ-ТО получали игровую практику?! Нет, Сергей хороший парень, но руководство футболом и он - понятия несовместимые.
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ArReal
1644396274
Гениальная логика
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ivany4
1644400213
Туману напустил немеренно. А логика почти как у Матроскина.)) Своих отдали на периферию, а чужих будете воспитывать?
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portero
1644404675
Ну поглядим что у вас получится....
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Пеле17
1644406466
Логика простая: свои сидят на скамейке, лучше им дать практику в клубе поменьше. А на скамейку посадить чужого. Зачем нужна скамейка, думаю не надо объяснять.
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Hektor 84
1644512123
Все спецы трепятся что отмени лимит и в рпл хлынут леги низкого уровня. А сейчас в период лимита что за гумно нахлынуло?
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