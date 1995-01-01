Семак: «Аренда Алипа – это путь развития наших молодых игроков»

А чо Хотулева нельзя развивать в Зените ? Для развития обязательна аренда ?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил смысл аренды казахстанского защитника Нуралы Алипа. Он принадлежит «Кайрату».
– Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб арендует Алипа. Вы сперва не были уверены, что он останется. Чем он заслужил контракт?
– Прежде всего это один из путей развития наших молодых игроков. Чтобы отпустить Данилу Хотулева и Кирилла Кравцова в аренду, мы должны были взять в обойму других футболистов. Ситуация с Алипом для нас абсолютно нормальная: мы можем взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа и дать возможность Хотулеву получать игровую практику, что клуб и планирует сделать.
То же самое касается Кравцова. Мы взяли Арсена Адамова на позицию правого защитника, и Лешу Сутормина будем использовать немного выше, на более привычной позиции. Кроме того, у нас появились игроки в атаке, где был не очень большой выбор. Эти приобретения связаны с тем, что мы должны думать о будущем российских игроков, а также о том, чтобы дать своим молодым талантам возможность получать практику.
- В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
- 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
- Алип уже успел забить за «Зенит».
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