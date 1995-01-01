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    Семак: «Аренда Алипа – это путь развития наших молодых игроков»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил смысл аренды казахстанского защитника Нуралы Алипа. Он принадлежит «Кайрату».

    – Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб арендует Алипа. Вы сперва не были уверены, что он останется. Чем он заслужил контракт?

    – Прежде всего это один из путей развития наших молодых игроков. Чтобы отпустить Данилу Хотулева и Кирилла Кравцова в аренду, мы должны были взять в обойму других футболистов. Ситуация с Алипом для нас абсолютно нормальная: мы можем взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа и дать возможность Хотулеву получать игровую практику, что клуб и планирует сделать.

    То же самое касается Кравцова. Мы взяли Арсена Адамова на позицию правого защитника, и Лешу Сутормина будем использовать немного выше, на более привычной позиции. Кроме того, у нас появились игроки в атаке, где был не очень большой выбор. Эти приобретения связаны с тем, что мы должны думать о будущем российских игроков, а также о том, чтобы дать своим молодым талантам возможность получать практику.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип уже успел забить за «Зенит».

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    Агент Касабиев: «Зенит» договорился об аренде Алипа с правом выкупа за 4 миллиона»

    Медведев подтвердил, что «Зенит» возьмет Алипа в аренду

    «Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1027

      стоп кран 12 минут назад

      А чо Хотулева нельзя развивать в Зените ? Для развития обязательна аренда ?

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      Рейтинг: +5889

      Semenycch 1 час назад

      Вполне продуманная трансферная политика. Но Юри мне по прежнему не по душе как футболист.

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