Семак: «Аренда Алипа – это путь развития наших молодых игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил смысл аренды казахстанского защитника Нуралы Алипа. Он принадлежит «Кайрату».

– Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб арендует Алипа. Вы сперва не были уверены, что он останется. Чем он заслужил контракт?

– Прежде всего это один из путей развития наших молодых игроков. Чтобы отпустить Данилу Хотулева и Кирилла Кравцова в аренду, мы должны были взять в обойму других футболистов. Ситуация с Алипом для нас абсолютно нормальная: мы можем взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа и дать возможность Хотулеву получать игровую практику, что клуб и планирует сделать.

То же самое касается Кравцова. Мы взяли Арсена Адамова на позицию правого защитника, и Лешу Сутормина будем использовать немного выше, на более привычной позиции. Кроме того, у нас появились игроки в атаке, где был не очень большой выбор. Эти приобретения связаны с тем, что мы должны думать о будущем российских игроков, а также о том, чтобы дать своим молодым талантам возможность получать практику.

В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.

22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.

Алип уже успел забить за «Зенит».

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей