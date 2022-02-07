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  • Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

7 февраля 2022, 22:00
14

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

«Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже.

Как сдержать Левандовски? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.

Почему поставил его на первое место в голосовании ФИФА? У него был фантастический сезон. Он заслужил эту награду.

К тому же в прошлом году не давали «Золотой мяч», а он был просто номер один. В 2021-м вообще, что Левандовски, что Бензема – фантастика», – сказал Джикия.

  • Россия и Польша сыграют 24 марта в Москве.
  • Победитель пары встретится с Чехией или Швецией.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Левандовски Роберт Джикия Георгий
Комментарии (14)
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Garrincha58
1644262310
что тут страшного один на один вот если с Месси или Мбаппе тут шансов нет они очень техничные а Роберт он как Роналду они созданы для касания в штрафной и в игре головой то же
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Plyash
1644262699
Что бы не приехать на игру,придумать(соврать) что-то надо.Неужели способен на это? Не верю,а поиграть с собой попробуй. Онопко Витя выходил на ЧЕ-92 против(воощее ужас) Гуллита,Ван Бастена,Рийкарда и все они выглядели очень бледно.Кто помнит?А Роберт у пшеков только один,остальные чудики.Удачи,Джи.
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ВАСЯ КАСКИН
1644263047
да ты и в питер ни ездил лох
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mutabor0992
1644263808
Что то джигит говорит много...Не к добру.
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igis
1644264454
Пpогнoзы футбольных матчей pro100bets.ru
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житель СПб
1644266590
Бред несет.
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mutabor0992
1644270508
Это признание полового...Ой футбольно-игрового бессилия???
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Vitaga
1644276979
Голота как то убежал с ринга в бою с Тайсоном. этот позор смыть невозможно. Джикию никто не бьет - но он сдается сразу. ппц эти все фиктивные таланты - ни фига они не спортсмены - эти крендели просто рубят бабло. так себя опорочить это ппц. он просто недоумок раз признал такое еще. не джигит а овца
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нейтральныйкакникто
1644294279
Да , уж...... Вот такие у нас нынче футбольные ЗМС России..... Как говорится -Против овцы молодец , а против молодца сам овца........Лучше бы уж помалкивал,да и не он один.....
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Hektor 84
1644294767
Да что такое ты несешь? Позорно за таких Спартачей!
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