Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

«Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже.

Как сдержать Левандовски? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.

Почему поставил его на первое место в голосовании ФИФА? У него был фантастический сезон. Он заслужил эту награду.

К тому же в прошлом году не давали «Золотой мяч», а он был просто номер один. В 2021-м вообще, что Левандовски, что Бензема – фантастика», – сказал Джикия.