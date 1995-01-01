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    Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

    Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

    «Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже.

    Как сдержать Левандовски? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.

    Почему поставил его на первое место в голосовании ФИФА? У него был фантастический сезон. Он заслужил эту награду.

    К тому же в прошлом году не давали «Золотой мяч», а он был просто номер один. В 2021-м вообще, что Левандовски, что Бензема – фантастика», – сказал Джикия.

    • Россия и Польша сыграют 24 марта в Москве.
    • Победитель пары встретится с Чехией или Швецией.

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    Источник: «Чемпионат»

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