Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
«Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже.
Как сдержать Левандовски? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.
Почему поставил его на первое место в голосовании ФИФА? У него был фантастический сезон. Он заслужил эту награду.
К тому же в прошлом году не давали «Золотой мяч», а он был просто номер один. В 2021-м вообще, что Левандовски, что Бензема – фантастика», – сказал Джикия.
- Россия и Польша сыграют 24 марта в Москве.
- Победитель пары встретится с Чехией или Швецией.
Источник: «Чемпионат»