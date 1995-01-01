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    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

    Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о своем визите на сбор «Зенита» в португальском Лагуше.

    – С кем из игроков удалось поговорить?

    – С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах – дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться.

    Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом-2»: из пяти забитых голов отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лета.

    – С Дзюбой общались?

    – Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 27 минут назад

      витек по ходу на довольствие хочет в Зенит прыгнуть )))) вот и заежал зп обсудить)))

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      Рейтинг: +22552

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень хорошо, что других вопросов не касались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13631

      Cleaner 2 часа назад

      Посидели, винца португальского попили. За полночь и разошлись, довольные жизнью...

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