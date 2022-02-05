Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о своем визите на сбор «Зенита» в португальском Лагуше.

– С кем из игроков удалось поговорить?

– С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах – дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться.

Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом-2»: из пяти забитых голов отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лета.

– С Дзюбой общались?

– Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались.