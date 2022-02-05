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  • Шалимов – о Галицком: «Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать»

Шалимов – о Галицком: «Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать»

5 февраля 2022, 15:26
6

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о совместной работе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

– Действительно Галицкий настолько погружен в футбол, что советуется с тренерами по составу?

– Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать, потому что хочет сам подумать, каким он будет, какие замены могут быть во время игры. Поэтому по составу он никогда мне ничего не говорил.

Конечно, Сергей Николаевич погружен в игру, часто приезжал на тренировки, смотрел со стороны. После матчей с ним общались регулярно.

– В общении с ним вы воспринимали его как президента клуба или чувствовалось, что Галицкий говорит на языке тренера?

– Конечно, как с руководителем клуба. У него есть свои мысли по футболу, говорит он об игре очень грамотно.

  • Шалимов возглавлял «Краснодар» с сентября 2016-го по апрель 2018-го года.
  • Под его руководством команда провела 66 матчей – 30 побед, 19 ничьих и 17 поражений.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1644064484
А у нас в Спартаке вопрос по составу на игру Федун сваливает на Зарему, а она старается, чтобы состав был "оптимальным". )
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portero
1644066014
Ответ тем кто думает что Галицкий тренер, но там имеются другие рулящие.... да и просто сильного тренера пока не было.
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vladik12
1644067032
"Дальше он называл состав сам".
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вальтер79
1644067052
галицкий это как второй иванов из урала
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Vitaga
1644067262
Федун кстати точно такой же. и переживает и думает.... но если ты не вырос с детства и не прошел все этапы в футбольной школе-секции клуба и не проработал сам тренером или помошником тренера то реально очень трудно стать настоящим спецом в футболе. тебе кажется что ты понимаешь но это только кажется. эти люди болеют душой за свои клубы но увы только хуже делают. вывод- не лезь в процесс. дай денег и останься простым болельщиком
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