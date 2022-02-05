Шалимов – о Галицком: «Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о совместной работе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

– Действительно Галицкий настолько погружен в футбол, что советуется с тренерами по составу?

– Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать, потому что хочет сам подумать, каким он будет, какие замены могут быть во время игры. Поэтому по составу он никогда мне ничего не говорил.

Конечно, Сергей Николаевич погружен в игру, часто приезжал на тренировки, смотрел со стороны. После матчей с ним общались регулярно.

– В общении с ним вы воспринимали его как президента клуба или чувствовалось, что Галицкий говорит на языке тренера?

– Конечно, как с руководителем клуба. У него есть свои мысли по футболу, говорит он об игре очень грамотно.