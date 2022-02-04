Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака»

Тренер «Слована» Владимир Вайсс заявил, что хочет взять в аренду нескольких игроков «Спартака»

– Две победы над «Наполи» – случайность или заслуга «Спартака»?

– Не думаю, что команде повезло. В «Спартаке» много качественных игроков. Из россиян мне очень нравится Роман Зобнин, который долгое время был травмирован. Дай бог ему здоровья, обходиться без повреждений и показывать хороший футбол.

Есть Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Виктор Мозес, новичок Шамар Николсон неплохо выглядит. Есть молодые русские футболисты – Руслан Литвинов, Наиль Умяров.

– Из этого «Спартака» кого взяли бы к себе?

– Всех, кого назвал.

– «Слован» может позволить взять себе в аренду игроков «красно-белых»?

– Мне нравится тройка молодых ребят в центре поля. Они хорошо работают с мячом, сильны физически. Хочу поговорить с Артемом Ребровым, может есть возможность пригласить ребят, кто не играет.

Это было бы хорошим сотрудничеством, полезным как для «Слована», так и для «Спартака». Посмотрим, как сложится.