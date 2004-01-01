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    Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака»

    Тренер «Слована» Владимир Вайсс заявил, что хочет взять в аренду нескольких игроков «Спартака»

    – Две победы над «Наполи» – случайность или заслуга «Спартака»?

    – Не думаю, что команде повезло. В «Спартаке» много качественных игроков. Из россиян мне очень нравится Роман Зобнин, который долгое время был травмирован. Дай бог ему здоровья, обходиться без повреждений и показывать хороший футбол.

    Есть Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Виктор Мозес, новичок Шамар Николсон неплохо выглядит. Есть молодые русские футболисты – Руслан Литвинов, Наиль Умяров.

    – Из этого «Спартака» кого взяли бы к себе?

    – Всех, кого назвал.

    – «Слован» может позволить взять себе в аренду игроков «красно-белых»?

    – Мне нравится тройка молодых ребят в центре поля. Они хорошо работают с мячом, сильны физически. Хочу поговорить с Артемом Ребровым, может есть возможность пригласить ребят, кто не играет.

    Это было бы хорошим сотрудничеством, полезным как для «Слована», так и для «Спартака». Посмотрим, как сложится.

    • «Спартак» и «Слован» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
    • «Слован» лидирует в чемпионате Словакии.
    • «Спартак» – 9-й в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2309

      ПалкоВводецъ 15 минут назад

      Зачем вам свиньи? В Спартак приходят заканчивать с карьерой футболиста. Потом долго приходится их реанимировать в других клубах. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +6086

      R_a_i_n 20 минут назад

      Кутепова с Рассказовым на пмж забирайте. Мы даже комплект мячей добавим)))

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