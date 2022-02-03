РПЛ – 6-я лига Европы по доходам клубов в 2020 финансовом году

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

Клубы АПЛ лидируют по доходам за указанный период – 5 миллиардов и 168 миллионов евро. 2 миллиарда и 333 миллиона из них – это доходы от продажи прав на трансляции матчей.

РПЛ заняла шестое место в рейтинге с показателем 777 миллионов евро. 602 миллиона из них это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

Топ-10 европейских лиг по доходам за 2020-й финансовый год: