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    РПЛ – 6-я лига Европы по доходам клубов в 2020 финансовом году

    УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

    Клубы АПЛ лидируют по доходам за указанный период – 5 миллиардов и 168 миллионов евро. 2 миллиарда и 333 миллиона из них – это доходы от продажи прав на трансляции матчей.

    РПЛ заняла шестое место в рейтинге с показателем 777 миллионов евро. 602 миллиона из них это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

    Топ-10 европейских лиг по доходам за 2020-й финансовый год:

    • АПЛ – 5,168 млрд евро (основной источник дохода – ТВ-контракт, 2,333 млрд евро);
    • Примера – 3,186 млрд евро (ТВ-контракт, 1,338 млрд евро);
    • Бундеслига – 3,060 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 1,321 млрд евро);
    • Серия А – 2,052 млрд евро (ТВ-контракт, 879 млн евро);
    • Лига 1 – 1,680 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 763 млн евро);
    • РПЛ – 777 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 602 млн евро);
    • Чемпионат Турции – 609 млн евро (ТВ-контракт, 244 млн евро);
    • Чемпионат Нидерландов – 558 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 272 млн евро);
    • Чемпионат Бельгии – 478 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 234 млн евро);
    • Чемпионат Португалии – 391 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 131 млн евро).

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Fusballer 27 секунд назад

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