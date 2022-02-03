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РПЛ – 6-я лига Европы по доходам клубов в 2020 финансовом году

3 февраля 2022, 11:19
4

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

Клубы АПЛ лидируют по доходам за указанный период – 5 миллиардов и 168 миллионов евро. 2 миллиарда и 333 миллиона из них – это доходы от продажи прав на трансляции матчей.

РПЛ заняла шестое место в рейтинге с показателем 777 миллионов евро. 602 миллиона из них это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

Топ-10 европейских лиг по доходам за 2020-й финансовый год:

  • АПЛ – 5,168 млрд евро (основной источник дохода – ТВ-контракт, 2,333 млрд евро);
  • Примера – 3,186 млрд евро (ТВ-контракт, 1,338 млрд евро);
  • Бундеслига – 3,060 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 1,321 млрд евро);
  • Серия А – 2,052 млрд евро (ТВ-контракт, 879 млн евро);
  • Лига 1 – 1,680 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 763 млн евро);
  • РПЛ – 777 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 602 млн евро);
  • Чемпионат Турции – 609 млн евро (ТВ-контракт, 244 млн евро);
  • Чемпионат Нидерландов – 558 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 272 млн евро);
  • Чемпионат Бельгии – 478 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 234 млн евро);
  • Чемпионат Португалии – 391 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 131 млн евро).

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Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Рейтинг
Комментарии (4)
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Fusballer
1643877263
Почти треть из них - за Зенитом. Молодцы!
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Олег1204
1643886201
Есть у меня сомнения в правдивости отчетов
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Demgel
1643906012
И че толку,в Европе все равно во мраке(Спасибо Спартаку хотя бы.
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