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    Сборная России проведет стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

    РФС определился со стадионом, на котором сборная России проведет в марте стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

    Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве матчи пройдут на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках», как предполагалось ранее.

    «По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта.

    Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки» – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

    • В полуфинале россияне встретятся с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10891

      BRO_football 1 час назад

      Ну чё, бойкотировать будем из-за Fan ID или на сборную это не распространяется?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6550

      vladik12 1 час назад

      Или стыковой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      Дубина 1 час назад

      Здорово!
      Хоть не на баклан-арене!
      Удачи России)!

      0
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