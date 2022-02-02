Сборная России проведет стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

РФС определился со стадионом, на котором сборная России проведет в марте стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве матчи пройдут на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках», как предполагалось ранее.

«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта.

Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки» – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.