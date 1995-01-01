Сборная России проведет стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

Ну чё, бойкотировать будем из-за Fan ID или на сборную это не распространяется?
РФС определился со стадионом, на котором сборная России проведет в марте стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.
Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве матчи пройдут на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках», как предполагалось ранее.
«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта.
Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки» – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
- В полуфинале россияне встретятся с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве.
Круговой – о матче Хорватия – Россия: «Там такое рубилово было, я так хотел выйти»
Круговой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»
Ордец: «Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль»