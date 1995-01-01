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    Игнатьев пошел на понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья» («РБ Спорт»)

    Нападающий Иван Игнатьев согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья Советов».

    По информации «РБ Спорт», 23-летний форвард будет зарабатывать в самарском клубе примерно в полтора раза меньше, чем в «Рубине». Игнатьев не хотел оставаться в казанском клубе, где на него не рассчитывали и планировали отправить в дубль.

    «Рубин» также отказался платить часть зарплаты арендованному Игнатьеву.

    • «Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона с правом выкупа.
    • Клуб сможет выкупить россиянина за 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»

    «Крылья Советов» представили Игнатьева в образе Оксимирона

    Игнатьев – о переходе в «Крылья»: «Для меня это шаг вперед»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +9378

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Кого это удивляет ?
      Ваня давно идёт по нисходящей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6740

      Томик 1 час назад

      "Согласился на понижение зарплаты"? Ему деньги платили? Серьезно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13506

      житель СПб 1 час назад

      Не согласился - а был вынужден пойти, поскольку из Рубина его погнали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +291

      SMITHI 1 час назад

      2018 год, Игнатьев в рейтинге УЕФА как самый многообещающий молодой игрок. 2022 год Игнатьев перешёл в Крылья Советов с понижением зарплаты. Бугага.

      1
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      Рейтинг: +114

      Demgel 1 час назад

      Неудивительно.

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