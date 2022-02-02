Игнатьев пошел на понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья» («РБ Спорт»)

Нападающий Иван Игнатьев согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», 23-летний форвард будет зарабатывать в самарском клубе примерно в полтора раза меньше, чем в «Рубине». Игнатьев не хотел оставаться в казанском клубе, где на него не рассчитывали и планировали отправить в дубль.

«Рубин» также отказался платить часть зарплаты арендованному Игнатьеву.