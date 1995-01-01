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    Ребров – о Ваноли: «Очень жесткий, эмоциональный и требовательный»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о новом главном тренере команды Паоло Ваноли.

    – Очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок – Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

    – Главное его отличие от Витории?

    – Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Еще подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах.

    – Не ловите себя на мысли, что это второй Каррера?

    – Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?» Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18631

      derrik2000 42 секунды назад

      "Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок – Паоло сразу обратил на это внимание. "

      Ну, если ТАК, тогда точно: МЫ-ЧЕМПИОНЫ!
      )))))))))))

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