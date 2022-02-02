Ребров – о Ваноли: «Очень жесткий, эмоциональный и требовательный»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о новом главном тренере команды Паоло Ваноли.

– Очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок – Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

– Главное его отличие от Витории?

– Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Еще подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах.

– Не ловите себя на мысли, что это второй Каррера?

– Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?» Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее.