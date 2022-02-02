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  • Ребров – о Ваноли: «Очень жесткий, эмоциональный и требовательный»

Ребров – о Ваноли: «Очень жесткий, эмоциональный и требовательный»

2 февраля 2022, 11:17
7

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о новом главном тренере команды Паоло Ваноли.

– Очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок – Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

– Главное его отличие от Витории?

– Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Еще подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах.

– Не ловите себя на мысли, что это второй Каррера?

– Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?» Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Ваноли Паоло
Комментарии (7)
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derrik2000
1643792818
"Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок – Паоло сразу обратил на это внимание. " Ну, если ТАК, тогда точно: МЫ-ЧЕМПИОНЫ! )))))))))))
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NewLife
1643794519
Вы заметили, что когда игрока спрашивают о том, что отличает нового тренера от предыдущего, всегда слышишь туфту типа: возросла интенсивность тренировок, т.е. с каждым новым тренером она стремится к бесконечности.
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O-kolesov
1643795816
Ага, надели маски и стали чемпионами.
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PNZ1985
1643797748
Из гомна чемпиона Люксембурга и Ямайки конфетку не сделаешь
Ответить
ySS
1643805307
Всё это слова, увидим в деле.
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zigbert
1643805620
Порядок в команде должен быть. Лишь бы не переусердствовал в тренировках. Все должно быть в меру.
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