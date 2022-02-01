«Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев дал комментарий по поводу будущего центрального защитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в «Зените».

«Пока никакого решения по Алипу нет. С «Зенитом» сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора», – сказал Боранбаев.