«Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев дал комментарий по поводу будущего центрального защитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в «Зените».
«Пока никакого решения по Алипу нет. С «Зенитом» сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора», – сказал Боранбаев.
- В этом сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»