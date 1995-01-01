«Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев дал комментарий по поводу будущего центрального защитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в «Зените».

«Пока никакого решения по Алипу нет. С «Зенитом» сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора», – сказал Боранбаев.

В этом сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.

Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

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