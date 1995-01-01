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    «Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев дал комментарий по поводу будущего центрального защитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в «Зените».

    «Пока никакого решения по Алипу нет. С «Зенитом» сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора», – сказал Боранбаев.

    • В этом сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      gersi 1 час назад

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      Рейтинг: +793

      вальтер79 1 час назад

      для ротации сойдет

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    • ...
      Рейтинг: +57493

      portero 2 часа назад

      Нафига такой соабый игрок??? Или хороший откат платить будет, кто-то его двигает. Понятно что не первые лица Зенита...

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