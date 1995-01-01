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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб может арендовать защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится вместе с командой на сборах в Дубае.

    – Вы сказали, что завершили трансферную кампанию. Значит, Алип не подпишет контракт с «Зенитом» в зимнее трансферное окно?

    – Возможно, он будет взят в аренду.

    • В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2106

      ПалкоВводецъ 13 минут назад

      В Зенит не каждого возьмут. Надо это заслужить. Это вам не свиньи, которые всякий хлам европейский собирают. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 13 минут назад

      А вот и остро нужный команде защитник! Похоже, Зенит всерьез готовится к футбольной борьбе!

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