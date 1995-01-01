Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»

В Зенит не каждого возьмут. Надо это заслужить. Это вам не свиньи, которые всякий хлам европейский собирают. Гыгыгы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб может арендовать защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится вместе с командой на сборах в Дубае.
– Вы сказали, что завершили трансферную кампанию. Значит, Алип не подпишет контракт с «Зенитом» в зимнее трансферное окно?
– Возможно, он будет взят в аренду.
- В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
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