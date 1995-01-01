Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб может арендовать защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится вместе с командой на сборах в Дубае.

– Вы сказали, что завершили трансферную кампанию. Значит, Алип не подпишет контракт с «Зенитом» в зимнее трансферное окно?

– Возможно, он будет взят в аренду.

В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.

Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал

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