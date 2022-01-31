Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб может арендовать защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится вместе с командой на сборах в Дубае.

– Вы сказали, что завершили трансферную кампанию. Значит, Алип не подпишет контракт с «Зенитом» в зимнее трансферное окно?

– Возможно, он будет взят в аренду.