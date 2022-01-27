Шалимов: «В «Зените» Адамов может выиграть конкуренцию у Ловрена»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы защитника Арсена Адамова в «Зените».

«Я знал, что шли переговоры с «Локомотивом» и «Зенитом». Этим занимался президент клуба, а мы занимались командой. Я понимал, что если будет выгодное предложение клубу и игроку, то он уйдет.

Согласен, что Арсен является самым быстрым центральным защитником в лиге, включая иностранцев. Он хорошо играет на опережение, у нас в команде на нем больше всего фолов. И у него была очень важная позиция – правый центральный защитник при игре в три центрдефа.

При игре один в один Арсен – лучший в чемпионате. Его очень трудно обыграть. Я думаю, что он может выиграть конкуренцию у Ловрена. Головой он играет не так хорошо, но в остальном он сильнее хорвата», – сказал Шалимов.

«Зенит» купил Адамова за 5 миллионов евро.

Игрок заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ