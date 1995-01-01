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    Шалимов: «В «Зените» Адамов может выиграть конкуренцию у Ловрена»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы защитника Арсена Адамова в «Зените».

    «Я знал, что шли переговоры с «Локомотивом» и «Зенитом». Этим занимался президент клуба, а мы занимались командой. Я понимал, что если будет выгодное предложение клубу и игроку, то он уйдет.

    Согласен, что Арсен является самым быстрым центральным защитником в лиге, включая иностранцев. Он хорошо играет на опережение, у нас в команде на нем больше всего фолов. И у него была очень важная позиция – правый центральный защитник при игре в три центрдефа.

    При игре один в один Арсен – лучший в чемпионате. Его очень трудно обыграть. Я думаю, что он может выиграть конкуренцию у Ловрена. Головой он играет не так хорошо, но в остальном он сильнее хорвата», – сказал Шалимов.

    • «Зенит» купил Адамова за 5 миллионов евро.
    • Игрок заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13615

      ilichkadr 18 минут назад

      Арсена и взяли на замену Ловрена. Хорвату уже года три как пора повесить бутсы на гвоздь.

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