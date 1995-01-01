Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Президент «Урала» Иванов: «Закон о Fan ID нужно отложить. Не будет болельщика – не будет футбола»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24.

    «Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно. Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием.

    Сейчас вопросов больше, чем ответов. Не хотелось бы из-за всей этой истории с Fan ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол.

    Давайте так: не будет болельщика – не будет футбола», – сказал Иванов.

    • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.

    Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

    Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57193

      portero 1 час назад

      Гриша прав!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9281

      Alekxei Z. 1 час назад

      В "коммент-шоу" справедливо заметили , что это закон не о футболе.
      Там больше политики. Идёт борьба с теми кто собирается " больше 3-х".
      Власть тупо боится своего народа, а фанаты - это организованная сплочённая группа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      imeris 2 часа назад

      Пpoгнoзы футбольных матчей pro100bets.ru

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93305
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru