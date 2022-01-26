Президент «Урала» Иванов: «Закон о Fan ID нужно отложить. Не будет болельщика – не будет футбола»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24.

«Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно. Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием.

Сейчас вопросов больше, чем ответов. Не хотелось бы из-за всей этой истории с Fan ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол.

Давайте так: не будет болельщика – не будет футбола», – сказал Иванов.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

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