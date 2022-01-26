Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Владимир Исаков высказался о бойкотах болельщиков клубов РПЛ из-за принятия закона о Fan ID.

«С трибуны Госдумы мы предупреждали наших коллег, что все так сложится, и что это абсолютно безрассудный поступок. Однако со стороны исполнительной и законодательной властей было проявлено наплевательское отношение к болельщикам.

Еще не был принят закон, а Минцифры уже рапортовало о том, что совместно с Минспорта вбухали в систему почти 800 миллионов рублей, естественно, бюджетных денег.

Мы с независимыми экспертами посчитали – только на футболе внедрение системы обойдется федеральному бюджету в 6 миллиардов рублей. И это только на футболе. И тогда вопрос – нужны ли такие меры?

Главным аргументом депутатов «Единой России» и чиновников из Минспорта было, что инициатива себя очень хорошо показала. Те же Валуев, Журова, Роднина – я бы не сказал, что они далеки от спорта, но, видимо, интересы болельщиков и клубов для них второстепенны.

Не было ни круглых столов, ни публичных слушаний. А ведь аудитория-то большая. И вот теперь все крупные фанатские объединения заявили о том, что будут бойкотировать матчи – московские, Питер и Ростов об этом уже открыто объявили. На очереди, насколько я знаю, Казань и Самара.

И многие болельщики, которые просто приходят на трибуну, будут солидарны с фанатами. То есть, получается просто антипропаганда спорта», – заявил Исаков.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24 («РБ Спорт»)