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  • Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

26 января 2022, 15:10
13

Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Владимир Исаков высказался о бойкотах болельщиков клубов РПЛ из-за принятия закона о Fan ID.

«С трибуны Госдумы мы предупреждали наших коллег, что все так сложится, и что это абсолютно безрассудный поступок. Однако со стороны исполнительной и законодательной властей было проявлено наплевательское отношение к болельщикам.

Еще не был принят закон, а Минцифры уже рапортовало о том, что совместно с Минспорта вбухали в систему почти 800 миллионов рублей, естественно, бюджетных денег.

Мы с независимыми экспертами посчитали – только на футболе внедрение системы обойдется федеральному бюджету в 6 миллиардов рублей. И это только на футболе. И тогда вопрос – нужны ли такие меры?

Главным аргументом депутатов «Единой России» и чиновников из Минспорта было, что инициатива себя очень хорошо показала. Те же Валуев, Журова, Роднина – я бы не сказал, что они далеки от спорта, но, видимо, интересы болельщиков и клубов для них второстепенны.

Не было ни круглых столов, ни публичных слушаний. А ведь аудитория-то большая. И вот теперь все крупные фанатские объединения заявили о том, что будут бойкотировать матчи – московские, Питер и Ростов об этом уже открыто объявили. На очереди, насколько я знаю, Казань и Самара.

И многие болельщики, которые просто приходят на трибуну, будут солидарны с фанатами. То есть, получается просто антипропаганда спорта», – заявил Исаков.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.

Клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24 («РБ Спорт»)

Источник: «Свободная пресса»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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Денис Севас
1643200880
Пля, вот других задач в стране нет как фигнёй заниматься и принять какой небудь закон и влить туда кучу денег. В стране скоро дышать платно будет с такими темпами.
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ilichkadr
1643200950
"Те же Валуев, Журова, Роднина – я бы не сказал, что они далеки от спорта, но, видимо, мозгов-то и нет!!!!
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NewLife
1643201536
Тотальная слежка за своими подданными - право монарха (???). Валуев, Журова, Роднина - государство могло бы обеспечить достойную старость этим заслуженным бывшим спортсменам, не пихая их в думу, где польза от их деятельность равна нулю или бесконечности с учетом голосования: "чего изволите".
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Garrincha58
1643203965
сначала 800 млн теперь 6 млрд кто больше7 и на скольких пилить будете "пилите Шура пилите...." очередное узаконенное присвоение денег
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BarStep
1643204427
Счетоводы хреновы.. Вы со своей партией про.е.б.али огромнейшую страну.. Не считали, во сколько советских рублей это обошлось?? И сколько миллионов жизней потеряли, что до сих пор демографию восполнить не можем?? А, радетель-популист депутат Исаков?? Не экономят на собственной безопасностью..
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Vitaga
1643204577
блин 6 млрд.... стоимость хорошей больницы.... и на что? бестолковые уроды
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portero
1643205019
Едарасы что о народе думали когда пенсию увеличивали, эти суки думаю как еще украсть у народа и из бюджета... Придумать способ новых поборов и унижений, налогов для малоимущих, вон царь очень озабочен как нищих обобрать, а то чинуши и олигархи медленно богатеют....
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Hektor 84
1643214844
Оооо еще остались в думе люди с мозгами! Валуев, Журова и Роднина далеки от футбола, но близки к распилам. Ведь они когда были спортсменами не заработали столько бабла как футболисты. Вот теперь надо восполнить этот пробел и не плохо нажиться баблищем!
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dim29
1643217719
Ну почему безрассудный,очень даже рассудный поступок,самое главное и очевидное,то что на поверхности-это освоение бюджетных денег,ну а второе контроль или ещё один способ контроля масс.
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