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    Депутат Исаков: «Введение Fan ID – это безрассудный поступок. Только в футболе внедрение обойдется в 6 миллиардов рублей»

    Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Владимир Исаков высказался о бойкотах болельщиков клубов РПЛ из-за принятия закона о Fan ID.

    «С трибуны Госдумы мы предупреждали наших коллег, что все так сложится, и что это абсолютно безрассудный поступок. Однако со стороны исполнительной и законодательной властей было проявлено наплевательское отношение к болельщикам.

    Еще не был принят закон, а Минцифры уже рапортовало о том, что совместно с Минспорта вбухали в систему почти 800 миллионов рублей, естественно, бюджетных денег.

    Мы с независимыми экспертами посчитали – только на футболе внедрение системы обойдется федеральному бюджету в 6 миллиардов рублей. И это только на футболе. И тогда вопрос – нужны ли такие меры?

    Главным аргументом депутатов «Единой России» и чиновников из Минспорта было, что инициатива себя очень хорошо показала. Те же Валуев, Журова, Роднина – я бы не сказал, что они далеки от спорта, но, видимо, интересы болельщиков и клубов для них второстепенны.

    Не было ни круглых столов, ни публичных слушаний. А ведь аудитория-то большая. И вот теперь все крупные фанатские объединения заявили о том, что будут бойкотировать матчи – московские, Питер и Ростов об этом уже открыто объявили. На очереди, насколько я знаю, Казань и Самара.

    И многие болельщики, которые просто приходят на трибуну, будут солидарны с фанатами. То есть, получается просто антипропаганда спорта», – заявил Исаков.

    • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.

    Клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24 («РБ Спорт»)

    Источник: «Свободная пресса»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4321

      FENIX-SL 1 час назад

      нашли с чего пукать
      ведите себя нормально и все
      в чем проблема?
      приехав в страну где действительно играют в футбол, при этом используют айди, тоже бунтовать пойдете?
      лучше бы пеклись за уровень игры
      ради такого еще и деньги платить..

      1
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      Рейтинг: +57193

      portero 1 час назад

      Едарасы что о народе думали когда пенсию увеличивали, эти суки думаю как еще украсть у народа и из бюджета...
      Придумать способ новых поборов и унижений, налогов для малоимущих, вон царь очень озабочен как нищих обобрать, а то чинуши и олигархи медленно богатеют....

      1
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      Рейтинг: +9281

      Alekxei Z. 1 час назад

      Когда уже "распилили" всё что можно , а желание спиз..ить не проходит , то нужны новые проекты.
      Ну почему здесь не "освоить " ярдик ?
      Спасибо Пу , такую систему ещё надо поискать.

      1
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      Рейтинг: +833

      Vitaga 1 час назад

      блин 6 млрд.... стоимость хорошей больницы.... и на что? бестолковые уроды

      0
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      Рейтинг: +6318

      BarStep 1 час назад

      Счетоводы хреновы..
      Вы со своей партией про.е.б.али огромнейшую страну..

      Не считали, во сколько советских рублей это обошлось??
      И сколько миллионов жизней потеряли, что до сих пор демографию восполнить не можем??
      А, радетель-популист депутат Исаков??

      Не экономят на собственной безопасностью..

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      Рейтинг: +15801

      Garrincha58 1 час назад

      сначала 800 млн теперь 6 млрд кто больше7 и на скольких пилить будете "пилите Шура пилите...." очередное узаконенное присвоение денег

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      Рейтинг: +11

      imeris 2 часа назад

      Пpoгнозы футбольных матчей pro100bets.ru

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      Рейтинг: +12574

      NewLife 2 часа назад

      Тотальная слежка за своими подданными - право монарха (???).
      Валуев, Журова, Роднина - государство могло бы обеспечить достойную старость этим заслуженным бывшим спортсменам, не пихая их в думу, где польза от их деятельность равна нулю или бесконечности с учетом голосования: "чего изволите".

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      Рейтинг: +13614

      ilichkadr 2 часа назад

      "Те же Валуев, Журова, Роднина – я бы не сказал, что они далеки от спорта, но, видимо, мозгов-то и нет!!!!

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      Рейтинг: +37

      Денис Севас 2 часа назад

      Пля, вот других задач в стране нет как фигнёй заниматься и принять какой небудь закон и влить туда кучу денег. В стране скоро дышать платно будет с такими темпами.

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