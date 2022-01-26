Клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24 («РБ Спорт»)

Вчера, 25 января, клубы РПЛ провели общее совещание, на котором обсуждались поправки в санитарный регламент РПЛ и изменения, связанные с принятием закона о Fan ID.

По информации «РБ Спорт», клубы РПЛ опасаются, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России придется на конец февраля, когда в РПЛ начнется вторая часть сезона.

В связи с этим клубы хотели бы смягчить правила санитарного регламента и сделать так, чтобы угроза отмены матчей стала минимальной.

Клубы РПЛ также считают, что денег, выделенных Правительством на реализацию системы Fan ID, может оказаться недостаточно. Возможно, клубы попросят начать реализацию проекта с сезона-2023/24.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

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