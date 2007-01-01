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    Клубы РПЛ могут попросить о переносе старта проекта Fan ID на сезон-2023/24 («РБ Спорт»)

    Вчера, 25 января, клубы РПЛ провели общее совещание, на котором обсуждались поправки в санитарный регламент РПЛ и изменения, связанные с принятием закона о Fan ID.

    По информации «РБ Спорт», клубы РПЛ опасаются, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России придется на конец февраля, когда в РПЛ начнется вторая часть сезона.

    В связи с этим клубы хотели бы смягчить правила санитарного регламента и сделать так, чтобы угроза отмены матчей стала минимальной.

    Клубы РПЛ также считают, что денег, выделенных Правительством на реализацию системы Fan ID, может оказаться недостаточно. Возможно, клубы попросят начать реализацию проекта с сезона-2023/24.

    • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.

    Песков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Необходим диалог и разъяснительная работа»

    Клубы РПЛ добиваются отмены еженедельного ПЦР-тестирования для отчетности лиги («Чемпионат»)

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9281

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ничто не вечно на земле.
      Все тупо ждут перемен.
      Вдруг престол освободится и новые законы родятся.

      0
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      Рейтинг: +11

      imeris 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +13280

      Cleaner 2 часа назад

      А смысл переноса?

      0
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      Рейтинг: +12574

      NewLife 3 часа назад

      Сначала, в порядке эксперимента внедрите фан айди в Белоруссии, им уже пох, а потом сами поймете, что вы предлагаете.

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      Рейтинг: +4076

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Коронавирус солидарен с хрюшками.

      1
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      Рейтинг: +3244

      Klaido > Бомбардиръ 3 часа назад

      ослиный дегенератенок, вам коронавирус вообще побоку - вас скоро обанкротят, и незачем будет думать: придут на матч полторы сотни арестантов или нет....

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