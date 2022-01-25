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  • Песков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Необходим диалог и разъяснительная работа»

Песков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Необходим диалог и разъяснительная работа»

25 января 2022, 13:31
12

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу планов фанатских объединений клубов РПЛ бойкотировать матчи до отмены закона о введении системы Fan ID.

«Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять.

В любом случае, это надо делать путeм диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», – сказал Песков.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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NewLife
1643107143
Что за привычка разговариать с людьми, как с детьми малыми. или просто считать людей идиотами.
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acor94
1643108825
Надо омон послать и хорошенько этим псевдофанатам по полочкам все разложить или по почечкам...
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petrucho-spb
1643109276
Я против байкота и обсудить это действительно нужно.
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Добрый Бобер
1643109911
О какой "разъяснительной работе" идёт речь? Похищения родных, швабры, "запотевшие забрала"?
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portero
1643110131
Слышали мы это уже: диалога не будет, будет лапша о том как это необходимо...
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Vitaga
1643110662
) даже путин про пескова вчера по ящику сказал...- иногда смотрю что он там несет.. такой бред..кто ему поручил? кто сказал так говорить?...
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вальтер79
1643111083
да все уже поняли дима у вас задача до конца развалить наш футбол а диалог с вами вести безполезняк вот уидут фены со стадиков тогда и посмотрите что вы там на принимали умники думские
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R_a_i_n
1643114390
Кузьмич на канале доходчиво объяснил за этот Fan id. Особенно понравилась реплика Родниной -"я не разбираюсь в футболе, но закон мы приняли"
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Enter2006
1643119933
Где то я уже это слышал но в другом ключе, что-то такое говорили: "вакцинация в России носит добровольный характер, но необходима разъяснительная работа работодателей с народом". А в реале? Псы режима делают что хотят прикрываясь отмазками, постоянно.
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Hektor 84
1643211219
Необходимо государству не лезть в футбольные дела
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