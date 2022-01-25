Песков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Необходим диалог и разъяснительная работа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу планов фанатских объединений клубов РПЛ бойкотировать матчи до отмены закона о введении системы Fan ID.

«Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять.

В любом случае, это надо делать путeм диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», – сказал Песков.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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