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    Песков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Необходим диалог и разъяснительная работа»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу планов фанатских объединений клубов РПЛ бойкотировать матчи до отмены закона о введении системы Fan ID.

    «Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять.

    В любом случае, это надо делать путeм диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», – сказал Песков.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner 1 час назад

      Песков, больше тем для интервью нету? Лучше про экономику, медицину или образование расскажи. Про цены. Есть много интересных тем. А с футболом и без тебя разберутся...(

      2
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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n 1 час назад

      Кузьмич на канале доходчиво объяснил за этот Fan id. Особенно понравилась реплика Родниной -"я не разбираюсь в футболе, но закон мы приняли"

      0
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Роднина за увеличение пенсионного возраста проголосовала. И заявила, что в России достойные пенсии, и нечего ныть, что денег ни на что не хватает. Она враг народа.(

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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n > Cleaner 41 минуту назад

      Абсолютно согласен.

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      да все уже поняли дима у вас задача до конца развалить наш футбол а диалог с вами вести безполезняк вот уидут фены со стадиков тогда и посмотрите что вы там на принимали умники думские

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      Рейтинг: +812

      Vitaga 2 часа назад

      ) даже путин про пескова вчера по ящику сказал...- иногда смотрю что он там несет.. такой бред..кто ему поручил? кто сказал так говорить?...

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      Рейтинг: +57142

      portero 2 часа назад

      Слышали мы это уже: диалога не будет, будет лапша о том как это необходимо...

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      Рейтинг: +5779

      Добрый Бобер 2 часа назад

      О какой "разъяснительной работе" идёт речь? Похищения родных, швабры, "запотевшие забрала"?

      2
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      Рейтинг: +606

      dragoon000320 2 часа назад

      нафига эту путинскую шавку слушать...

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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 2 часа назад

      Я против байкота и обсудить это действительно нужно.

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      Рейтинг: +2276

      acor94 2 часа назад

      Надо омон послать и хорошенько этим псевдофанатам по полочкам все разложить или по почечкам...

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      Рейтинг: +12547

      NewLife 3 часа назад

      Что за привычка разговариать с людьми, как с детьми малыми. или просто считать людей идиотами.

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      Рейтинг: +13252

      Cleaner > NewLife 1 час назад

      Они там на 100% уверены, что население России поголовно идиоты...(((

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