Песков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Необходим диалог и разъяснительная работа»

Песков, больше тем для интервью нету? Лучше про экономику, медицину или образование расскажи. Про цены. Есть много интересных тем. А с футболом и без тебя разберутся...(
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу планов фанатских объединений клубов РПЛ бойкотировать матчи до отмены закона о введении системы Fan ID.
«Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять.
В любом случае, это надо делать путeм диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», – сказал Песков.
- Новые правила вступят в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды