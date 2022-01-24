Клубы РПЛ добиваются отмены еженедельного ПЦР-тестирования для отчетности лиги («Чемпионат»)

В РПЛ в скором времени могут отменить еженедельные ПЦР-тесты, которые сдают для отчетности лиги.

Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем исполкоме РФС.

Инициативная группа клубов предлагает внести правки в регламент, приводя следующие аргументы:

Еженедельно тестировать команду отдельно для лиги – дорого.

Тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи.

Клубы сами способны контролировать стерильность.

Лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей.

Многие в мировом медсообществе считают, что омикрон – признак ослабевания вируса. И относиться к нему надо, как к лeгкому ОРВИ.

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