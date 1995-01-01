Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Клубы РПЛ добиваются отмены еженедельного ПЦР-тестирования для отчетности лиги («Чемпионат»)

    В РПЛ в скором времени могут отменить еженедельные ПЦР-тесты, которые сдают для отчетности лиги.

    Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем исполкоме РФС.

    Инициативная группа клубов предлагает внести правки в регламент, приводя следующие аргументы:

    • Еженедельно тестировать команду отдельно для лиги – дорого.
    • Тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи.
    • Клубы сами способны контролировать стерильность.
    • Лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей.
    • Многие в мировом медсообществе считают, что омикрон – признак ослабевания вируса. И относиться к нему надо, как к лeгкому ОРВИ.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru