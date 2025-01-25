Мостовой отреагировал на слова Кахигао о стремлении сделать «Спартак» чемпионом

Александр Мостовой прокомментировал заявление нового спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

Испанец назвал своей среднесрочной целью выиграть РПЛ: «Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная».

«И до Кахигао многие хотели сделать «Спартак» чемпионом, но за 20 лет один раз выиграли РПЛ!

Лозунги – это хорошо, конечно. Я их много слышал и читал за свою жизнь, но это не гарант успеха.

Пока это просто слова, которые были и при предыдущих спортивных директорах клуба, и до них.

Мне кажется, что мы все бесполезно и бестолково говорим об амбициях красно-белых. Меньше слов и больше дела! Вот какой должен был лозунг», – сказал Мостовой.