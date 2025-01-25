Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отреагировал на слова Кахигао о стремлении сделать «Спартак» чемпионом

Мостовой отреагировал на слова Кахигао о стремлении сделать «Спартак» чемпионом

Александр Мостовой прокомментировал заявление нового спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

Испанец назвал своей среднесрочной целью выиграть РПЛ: «Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная».

«И до Кахигао многие хотели сделать «Спартак» чемпионом, но за 20 лет один раз выиграли РПЛ!

Лозунги – это хорошо, конечно. Я их много слышал и читал за свою жизнь, но это не гарант успеха.

Пока это просто слова, которые были и при предыдущих спортивных директорах клуба, и до них.

Мне кажется, что мы все бесполезно и бестолково говорим об амбициях красно-белых. Меньше слов и больше дела! Вот какой должен был лозунг», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
  • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

Новости по теме
Мостовой оценил перспективы Соболева в «Зените»
Мостовой оценил траты «Зенита» на трансферы 3
Мостовой отреагировал на сумму трансфера Клаудиньо 5
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:40
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1737809334
Да хоть какие лозунги и потуги делайте!!!! Неужели не понятно?!!! Пока в РПЛ и РФС включая матч ТВ правит газпромовская мафия, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!! Хватит дурить народ, и подогревать искусственный ажиотаж....у болотных все рычаги правления в РПЛ....и даже если появится конкурент....его просто задушат или купят....цирк был в последнем туре прошлого сезона, когда на последних минутах, решающий гол зенита, уже зная практически результат в Краснодаре, забил не Артур....а Песьяков, и я просто уверен, что он сейчас ещё не успел потратить те премиальные, которые ему насыпал Мюллер газпромовский.....всё по сценарию, будет и в этом сезоне....Зенит не сможет, БАБЛО поможет
Ответить
FROLL007
1737809426
Не успел придти, как его уже зомбировала секта.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 