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Кахигао раскрыл свою среднесрочную цель в «Спартаке»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао обозначил задачи в московском клубе.

«Среднесрочная цель? Сначала выиграть чемпионат. Мы отстаем от лидеров на два очка. Динамика победная. Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная.

Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры», – заявил Кахигао.

  • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
  • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
  • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: AS

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Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1737796978
Трансферов бы ещё хороших.А то пока ля-ля-тополя и больше ничего....
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VPERDIV SPARTAK
1737797081
Впердив цель)
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DOCTOR PENALTY
1737797505
Будем честными, это всё-таки долгосрочная цель. ""**
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7:1
1737798194
хряки зимой вообще хоть кого-то купили, чтобы уцепиться за своё любимое 6 место?
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FWSPM
1737805616
Давай вези кого то уже. Динамика была да сплыла из за зимней паузы. сейчас надо будет выжимать максимум из того что есть
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