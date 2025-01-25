Кахигао раскрыл свою среднесрочную цель в «Спартаке»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао обозначил задачи в московском клубе.

«Среднесрочная цель? Сначала выиграть чемпионат. Мы отстаем от лидеров на два очка. Динамика победная. Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная.

Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры», – заявил Кахигао.