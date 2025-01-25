Агент Селюк объяснил, почему Дзюба не назвал гол Испании на ЧМ-2018 лучшим моментом в карьере

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выбор Артемом Дзюбой лучшего момента в его карьере.

Нападающий сказал, что это гол в ворота «Зенита» в 18-м туре этого сезона РПЛ.

Матч прошел 7 декабря на «Газпром Арене».

«Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается.

Артем знает, когда и где ловить хайп, и поэтому он сейчас говорит так. Когда у него закончится карьера, и лет через десять он будет сидеть, почесывая, не знаю, что он любит почесывать, то тогда Артем будет говорить совершенно другие вещи», – считает Селюк.