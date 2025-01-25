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Дзюба выбрал лучший момент в карьере

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал лучший момент из своей футбольной карьеры.

– Давай выберем лучший момент из твоей карьеры.

– Это долго, это вообще очень долго…

– Первый гол в РПЛ за «Спартак» или дебютный хет-трик за «Локо» против «Ростова»?

– Давай хет-трик.

– Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или гол пяткой в ворота «Пари НН»?

– Хет-трик.

– Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или дубль за «Спартак» против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов в 2009 году?

– Дубль «Тоттенхэму».

– Дубль «Тоттенхэму» или гол головой в ворота «Ростова»?

– Дубль «Тоттенхэму».

– Дубль «Тоттенхэму» или гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году?

– В 2015 году.

– Гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году или пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018?

– Конечно, Испании! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула.

– Пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 или гол головой «Зениту» в составе «Акрона»?

– Хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить «Акроном» «Зенит» на «Зенит-Арене» – это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф моей карьеры.

  • До «Акрона» Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
  • 36-летний форвард до 2021 года выступал за сборную России. Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды.

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Источник: Sport24

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Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1737796399
... на диване. ))
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Semenycch
1737797018
Артему осталось два гола для покорения рекорда Кержакова!
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VPERDIV SPARTAK
1737797171
Вперёд Артём, бей рекорды
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Тинез Розоп
1737802711
Последний вопрос не написали. Что лучше гол Зениту или дрочить на диване? Ответ все знают)))…
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