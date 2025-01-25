Дзюба выбрал лучший момент в карьере

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал лучший момент из своей футбольной карьеры.
– Давай выберем лучший момент из твоей карьеры.
– Это долго, это вообще очень долго…
– Первый гол в РПЛ за «Спартак» или дебютный хет-трик за «Локо» против «Ростова»?
– Давай хет-трик.
– Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или гол пяткой в ворота «Пари НН»?
– Хет-трик.
– Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или дубль за «Спартак» против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов в 2009 году?
– Дубль «Тоттенхэму».
– Дубль «Тоттенхэму» или гол головой в ворота «Ростова»?
– Дубль «Тоттенхэму».
– Дубль «Тоттенхэму» или гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году?
– В 2015 году.
– Гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году или пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018?
– Конечно, Испании! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула.
– Пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 или гол головой «Зениту» в составе «Акрона»?
– Хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить «Акроном» «Зенит» на «Зенит-Арене» – это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф моей карьеры.
- До «Акрона» Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
- 36-летний форвард до 2021 года выступал за сборную России. Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории национальной команды.