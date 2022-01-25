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  • Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

25 января 2022, 20:26
22

Сотрудники властных структур провели встречу с лидерами фанатских объединений «Спартака».

По информации «РБ-Спорт», это случилось несколько дней назад во время проведения в Москве турнира памяти Ильи Цымбаларя. В соревнованиях участвовали фанаты столичного клуба.

Лидерам фанатов «Спартака» рекомендовали подумать о необходимости публичных заявлений по поводу принятия Fan ID. В качестве аргумента власти вспомнили историю взаимоотношений фанатов с законом.

Несмотря на это, фанаты «Спартака» сделали заявление о бойкоте матчей команды до полной отмены Fan ID.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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Блямба
1643132388
забыли ключевое слово) Настоятельно. ..рекомендовали подумать..
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R_a_i_n
1643133246
Началось давление, и запугивание. Лет через 20 будем обсуждать нужно ли нам чип вживлять или нет. А через 50 лет обсуждаться будет чипы какой фирмы лучше вживить!!!
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JTherry
1643134310
сотрудники властных структур о себе любимых в первую очередь пекутся, ибо - "нет тела, нет и дела"... кого тогда давить, душить и за кем присматривать, если на стадионах будет мертвая тишина, как во время "пандемии"... а как бабло зарабатывать, если некого сажать..?) в общем, 101-ое предупреждение "о необходимости публичных заявлений" вынесено и аргументировано...
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_Marqella_
1643140838
Что значит, рекомендовали подумать, выглядит как угроза..
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Томик
1643141271
Какие представители? Официальные или на Красной площади видели в прошлом году? Какой власти? Исполнительной или законодательной? Судебной? Администрации президента? Не стыдно такой бред публиковать, бомбардир? Фамилию и занимаемую должность нельзя узнать, очень интересно? В какую дверь пальцы зажимали в качестве "давления"? И ***.ь кто такие "лидеры фанатов "Спартака" "?
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Красногорск_Фан
1643144911
Если думают о порядочных болельщиках с женами и детьми то на фея обнулили черные списки. А их обнулили вместе с принятием закона. Это известная открытая информация. Меня как холодным летом 53-го "защитили". Тем что рядом со мной могут на трибунах сесть все обнуленные. И конечно они перевоспитались . бабарисок насыпят
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NewLife
1643146124
Шариковы из подотдела очистки ?
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Plyash
1643147963
Будьте любезны - "представители власти, сотрудники властных структур"- это кто? Фамилии,место работы,адреса,явки...Как-то голословно,не конкретно.
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Из Твери Леха
1643176068
цак надень и в пепелаце сиди!
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Hektor 84
1643213374
А что? Чинуши в штаны по наложили? Афера с введением закона не прокатывает? Думали в очередной раз пропихнут закон не спрашивая у народа?
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