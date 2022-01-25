Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

Сотрудники властных структур провели встречу с лидерами фанатских объединений «Спартака».

По информации «РБ-Спорт», это случилось несколько дней назад во время проведения в Москве турнира памяти Ильи Цымбаларя. В соревнованиях участвовали фанаты столичного клуба.

Лидерам фанатов «Спартака» рекомендовали подумать о необходимости публичных заявлений по поводу принятия Fan ID. В качестве аргумента власти вспомнили историю взаимоотношений фанатов с законом.

Несмотря на это, фанаты «Спартака» сделали заявление о бойкоте матчей команды до полной отмены Fan ID.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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