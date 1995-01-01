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    Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

    Сотрудники властных структур провели встречу с лидерами фанатских объединений «Спартака».

    По информации «РБ-Спорт», это случилось несколько дней назад во время проведения в Москве турнира памяти Ильи Цымбаларя. В соревнованиях участвовали фанаты столичного клуба.

    Лидерам фанатов «Спартака» рекомендовали подумать о необходимости публичных заявлений по поводу принятия Fan ID. В качестве аргумента власти вспомнили историю взаимоотношений фанатов с законом.

    Несмотря на это, фанаты «Спартака» сделали заявление о бойкоте матчей команды до полной отмены Fan ID.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +20345

      JTherry 24 минуты назад

      сотрудники властных структур о себе любимых в первую очередь пекутся, ибо - "нет тела, нет и дела"... кого тогда давить, душить и за кем присматривать, если на стадионах будет мертвая тишина, как во время "пандемии"... а как бабло зарабатывать, если некого сажать..?) в общем, 101-ое предупреждение "о необходимости публичных заявлений" вынесено и аргументировано...

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      Рейтинг: +13269

      Cleaner 30 минут назад

      Представители КАКОЙ ВЛАСТИ? Имхо, блаблабла, высосанное журналистом из пальца.

      2
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      ...
      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > Cleaner 29 минут назад

      А у нас одна власть - " трудящихся " )))

      1
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      Рейтинг: +20345

      JTherry > Persona_non_Grata 16 минут назад

      видимо, и закон о Fan ID приняли по "просьбам трудящихся"...)

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      Рейтинг: +22985

      bset 31 минуту назад

      Лучше бы сами подумали, нужно ли было обнуление и повышение пенсионного возраста

      2
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      Рейтинг: +5690

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Началось давление, и запугивание. Лет через 20 будем обсуждать нужно ли нам чип вживлять или нет. А через 50 лет обсуждаться будет чипы какой фирмы лучше вживить!!!

      1
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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > R_a_i_n 36 минут назад

      Какие обсуждения ?! Тавро выжгут прямо на дому - и вперёд вкалывать на ЖКУ и кредиты .

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      Рейтинг: +5690

      R_a_i_n > Barmaleushka 33 минуты назад

      Многие этого не понимают.

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      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 31 минуту назад

      " Лет через 20 будем обсуждать нужно ли нам чип вживлять или нет. А через 50 лет обсуждаться будет чипы какой фирмы лучше вживить!!! " - БОЮСЬ ЧТО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ГОРАЗДО РАНЬШЕ (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +13269

      Cleaner > R_a_i_n 28 минут назад

      Не было никакого давления и обсуждения. Иначе было бы написано, что за структуры давили... УТКА.

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      Рейтинг: +12437

      Barmaleushka > R_a_i_n 23 минуты назад

      Тут к сожалению всё ещё проще - народонаселение сокращают( тихо и почти без паники).
      Бактериологическая война в самом разгаре . Кому не досталось от намеренно(!) распространяемой бациллы , получит свою долю в виде прививки .
      Сначала вирус косил( в основном) пожилых , теперь взялись за детей .

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      Рейтинг: +4064

      Бомбардиръ 48 минут назад

      Это же реинкарнация восставших рабов во главе с Спартаком в хрюшек, чтобы ещё раз бунтовать)

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      Рейтинг: +15011

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 30 минут назад

      Смейся , смейся , когда до тебя дойдет , будет уже поздно (((

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      Рейтинг: +4261

      Блямба 56 минут назад

      забыли ключевое слово)
      Настоятельно.
      ..рекомендовали подумать..

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