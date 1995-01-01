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    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу скорого введения системы Fan ID на российских стадионах.

    «Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID.

    Заявляем о своeм решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

    Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

    Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

    В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип – поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со «Спартаком».

    Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это – тяжeлое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.

    Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда ещe не добрался карающий цифровой жезл «закона» и «порядка».

    Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

    Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор. Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», еe механизм безжалостно запустится в новом направлении.

    Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

    Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников!

    Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!

    Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – говорится в публикации «Фратрии».

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    Источник: телеграм-канал «Фратрия»

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии23
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      Рейтинг: +13283

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Ну круто я живу в Новосибе и регулярно летаю в командировку в Москву, где ходил на стадик на ЦСКА, Спартак, Локо и .тд., а теперь нужна карточка, да х_й на вас

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      Рейтинг: +10101

      ivany4 > Skull_Boy 19 минут назад

      Зря будешь лишать себя удовольствия.
      У тебя паспорт один на всю жизнь, так и это фан id. Причем по нему, ты можешь заранее забронировать билет на стадион.

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      Рейтинг: +10101

      ivany4 1 час назад

      У Ленина, для осуществления целей, призывы были менее пафосными и витееватыми. А результат более значимый.))
      Интересно, все фанаты закон внимательно прочитали, перед тем как такую чушь нести? И все ли согласны с такими призывами?
      Начал ходить на стадион, когда рядом сидели болельщики играющих команд, потому, что жили в одном дворе. И никто не делился на фанатов и остальных. И дети ходили на стадион с папами и дедушками, и частенько большими компаниями. Причем у папы друга, непременно, в авоське была 3х литровая банка пива. А если что покрепче, то уже под пиджаком. Да и "ругательства" и оценки действий судей и игроков были "с пониманием", - сами в таких случаях не лучше бы были. Ну а "мазила", "судью на мыло", "иди ногу в заборе выправи", "хватит воробьев гонять, пора по воротам бить" стали своеобразным клише того времени. Вроде и милиция была, но явно себя не "рекламировали". А в середине 70х пришли фанаты...
      Никто не задумывался, почему в хоккее, не менее эмоциональной игре, не вводят фан id? Может быть у болельщиков "клюшкарей" интеллект беления повыше, и они ходят на стадион получить эмоции, а не "шизеть" и осуществлять "движ"?

      2
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      Рейтинг: +13601

      ilichkadr > ivany4 28 минут назад

      Ленин был гений, а эти, так называемые фанаты типичные ряженные, часть их них даже писать не умеют.

      1
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      Рейтинг: +10101

      ivany4 > ilichkadr 24 минуты назад

      Согласен.
      Не хотелось вот так в лоб их огорошить.))

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      Рейтинг: +13601

      ilichkadr > ivany4 12 минут назад

      Молодежь со смартфонными мозгами ни чем не огорошишь.

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      Рейтинг: +422

      Узб@гоеный 1 час назад

      Чище станет на стадионе. Больше будут ходить с детьми, а не смотреть на эту оголтелую и обкуренную братию так называемых " фанатов". Гыгыгы

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      Рейтинг: +13601

      ilichkadr 1 час назад

      "Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!"
      Неужели опять "свиньёй" пойдут? Ну, сколько уже можно рассчитывать и уповать на "кабанью голову"!?

      1
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      Рейтинг: +27958

      silver29 1 час назад

      Я с ними. Если мы живем в правовом государстве, так и действуйте в рамках закона, и нечего вводить цифровой концлагерь. Футбол для болельщиков, а не для чиновников.

      2
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      Рейтинг: +5663

      Semenycch 1 час назад

      Агрессивные хряки обещают не мешать людям смотреть футбол! Если Вы настоящие свиньи, то обязаны выполнить свое обещание!

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      Рейтинг: +10861

      BRO_football 1 час назад

      Очень хорошо. Просто отличные новости. На стадионах станет меньше тупого быдла, который ходит на футбол только ради того, чтобы зажечь файеры, устроить драку, обматерить футболистов соперника и напиться. Службы безопасности очень рады такому раскладу событий. Спасибо, Fan ID. Поскорее бы уже его приняли.

      1
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      Рейтинг: +2428

      Чермындыр 1 час назад

      "Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!"
      Т.е. теперь Фратрия решает, кто является фанатом, а кто нет?
      Двойные стандарты какие то. Типа нас не тронь, мы хотим делать как нам нравится, но ежели кто с нами не согласен, тот пшел вон.

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      Рейтинг: +68604

      insider_retro 2 часа назад

      Фанат без стадика, - это как геймер без компа... Будут читать журнальчики, клавиатурить в сетях и молотить челюсти в междусобойчиках... Может даже соберутся на съезд обездоленных и лишённых... А футбол, в это время от них отдохнёт...
      Чем меньше непримиримых и протестных беспредельщиков останется вне стадиона, тем футболу и клубам станет лучше...
      Наверняка, ряд клубов и рад бы избавится от толп молодчиков, но стесняются публично это признать... Типа, не по понятиям...
      Так что, всё нормуль...

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      Рейтинг: +27958

      silver29 > insider_retro 1 час назад

      Жаль что не понимаете сути, никто не призывает громить и вандальничать, но наказание в правовом государстве выносится по решению суда, и НИКТО не может на свое усмотрение кому-то что-то запрещать. Завтра они и до обычных болельщиков доберутся введя очередной кукукод.

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      Рейтинг: +68604

      insider_retro > silver29 1 час назад

      Как я понимаю, речь идёт о запретах и ограничениях, а не о наказаниях и репрессиях... Это нЕсколько другая плоскость вопроса...
      Понимаю Вашу мысль, сам не во всём согласен, но по ряду причин мне больше нравится порядок, чем беспредел, хоть и под красивыми стягами...

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      Рейтинг: +27958

      silver29 > insider_retro 1 час назад

      У нас любое нововведение в любую минуту может быть обращено против простых болельщиков, еще раз подчеркиваю категорически не поддерживаю гопоту, но если правоохранители не способны навести порядок вводя коды и превращая стадион в лагерь держа там на холоде людей, я этого не приемлю.

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      Рейтинг: +68604

      insider_retro > silver29 1 час назад

      Наши позиции близки, но всё же останемся при своих... Время рассудит... Надёюсь, что когда-нибудь станет лучше... С ув.!

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      Рейтинг: +2276

      acor94 2 часа назад

      "Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!"

      Так наоборот, получается, что может) наконец на футбол будут ходить нормальные люди, а не отморозки. Вираж бы ещё прикрыть!

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