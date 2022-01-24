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  • Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

24 января 2022, 10:22
28

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу скорого введения системы Fan ID на российских стадионах.

«Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID.

Заявляем о своeм решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип – поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со «Спартаком».

Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это – тяжeлое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.

Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда ещe не добрался карающий цифровой жезл «закона» и «порядка».

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор. Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», еe механизм безжалостно запустится в новом направлении.

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников!

Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!

Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – говорится в публикации «Фратрии».

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Источник: телеграм-канал «Фратрия»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
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Freyd
1643009769
Предупредите ещё 100,всем пох на вас!!!
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Борисыч1
1643009865
Я ходил на стадион, когда и в помине не было никаких фанатов, никаких объединений. Было общество Динамо, было Спартак и т.д. Но они не скакали за воротами, не кидали файеров. Всё было пристойно и прекрасно. Если сейчас это вернётся - будет прекрасно.
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Томик
1643009871
Позорники. От кого деньги получают, применяя слово "репрессивный", "система", например? Это же позор поганый. Тьфу. Интересно, им как и одному отбывающему срок за хищения известному в широких кругах отравленному, тоже из того же кошелька оплачивают? "Им" - это идейным вдохновителям всего этого смешного действа. Они ещё и пугают болельщиков... Кто вы такие? Кто дал Вам право от имени болельщиков клуба говорить? О какой чести они там речь ведут, шалопаи?
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pele1981
1643010629
Правильно! А с учетом того какой футбол показывают наши клубы - решение великолепное!!! Заплатить деньги и смотреть такое убожество - увольте!))
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acor94
1643010815
"Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!" Так наоборот, получается, что может) наконец на футбол будут ходить нормальные люди, а не отморозки. Вираж бы ещё прикрыть!
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insider_retro
1643011543
Фанат без стадика, - это как геймер без компа... Будут читать журнальчики, клавиатурить в сетях и молотить челюсти в междусобойчиках... Может даже соберутся на съезд обездоленных и лишённых... А футбол, в это время от них отдохнёт... Чем меньше непримиримых и протестных беспредельщиков останется вне стадиона, тем футболу и клубам станет лучше... Наверняка, ряд клубов и рад бы избавится от толп молодчиков, но стесняются публично это признать... Типа, не по понятиям... Так что, всё нормуль...
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BRO_football
1643012721
Очень хорошо. Просто отличные новости. На стадионах станет меньше тупого быдла, который ходит на футбол только ради того, чтобы зажечь файеры, устроить драку, обматерить футболистов соперника и напиться. Службы безопасности очень рады такому раскладу событий. Спасибо, Fan ID. Поскорее бы уже его приняли.
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ivany4
1643015716
У Ленина, для осуществления целей, призывы были менее пафосными и витееватыми. А результат более значимый.)) Интересно, все фанаты закон внимательно прочитали, перед тем как такую чушь нести? И все ли согласны с такими призывами? Начал ходить на стадион, когда рядом сидели болельщики играющих команд, потому, что жили в одном дворе. И никто не делился на фанатов и остальных. И дети ходили на стадион с папами и дедушками, и частенько большими компаниями. Причем у папы друга, непременно, в авоське была 3х литровая банка пива. А если что покрепче, то уже под пиджаком. Да и "ругательства" и оценки действий судей и игроков были "с пониманием", - сами в таких случаях не лучше бы были. Ну а "мазила", "судью на мыло", "иди ногу в заборе выправи", "хватит воробьев гонять, пора по воротам бить" стали своеобразным клише того времени. Вроде и милиция была, но явно себя не "рекламировали". А в середине 70х пришли фанаты... Никто не задумывался, почему в хоккее, не менее эмоциональной игре, не вводят фан id? Может быть у болельщиков "клюшкарей" интеллект беления повыше, и они ходят на стадион получить эмоции, а не "шизеть" и осуществлять "движ"?
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Муруал
1643020002
Да как-то абсолютно плевать на мнение фанатов Спартака из москвы. Есть миллионы болельщиков других клубов, которым посещение стадиона станет более комфортным.
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_Marqella_
1643091626
Я поддерживаю эту инициативу и предлагаю болельщикам других клубов присоединиться...Есть паспорт гражданина РФ, купил билет по паспорту и делов, зачем эти все ID,QR ??
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