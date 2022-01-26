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  • Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»

Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»

26 января 2022, 15:22
4

Бывший защитник «Шахтeра» Артeм Федецкий считает, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызовет в национальную команду футболистов из РПЛ.

– Как думаете, решится ли Петраков вызвать футболистов, играющих в чемпионате России?

– Конечно, нет. Зная Петракова, эта тема закрыта и даже не обсуждается.

– Ярослав Ракицкий не помешал бы сборной?

– Он сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор и это его право. Нам его судить не следует.

Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже не актуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.

– Когда Тимощук последний раз был в Украине?

– Я не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его в Украине уже не видел.

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Источник: FanDay
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Украина Россия Федецкий Артем Петраков Александр
Комментарии (4)
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Всеволош
1643203925
Федецкий такой *****, вообще конченый )))) Пропитанный салом!
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Vitaga
1643206030
мир меняется и не к лучшему.. я помню украинских фанатов Рубина когда играл Ребров
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Axe111
1643206128
Идиоты
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Hektor 84
1643215113
Та пох на эту гниду!
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