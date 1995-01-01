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    Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»

    Бывший защитник «Шахтeра» Артeм Федецкий считает, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызовет в национальную команду футболистов из РПЛ.

    – Как думаете, решится ли Петраков вызвать футболистов, играющих в чемпионате России?

    – Конечно, нет. Зная Петракова, эта тема закрыта и даже не обсуждается.

    – Ярослав Ракицкий не помешал бы сборной?

    – Он сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор и это его право. Нам его судить не следует.

    Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже не актуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.

    – Когда Тимощук последний раз был в Украине?

    – Я не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его в Украине уже не видел.

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    Источник: FanDay

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3350

      Axe111 1 час назад

      Идиоты

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      Рейтинг: +833

      Vitaga 1 час назад

      мир меняется и не к лучшему.. я помню украинских фанатов Рубина когда играл Ребров

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      Рейтинг: +62

      Всеволош 1 час назад

      Федецкий такой *****, вообще конченый )))) Пропитанный салом!

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