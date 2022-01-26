Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»

Бывший защитник «Шахтeра» Артeм Федецкий считает, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызовет в национальную команду футболистов из РПЛ.

– Как думаете, решится ли Петраков вызвать футболистов, играющих в чемпионате России?

– Конечно, нет. Зная Петракова, эта тема закрыта и даже не обсуждается.

– Ярослав Ракицкий не помешал бы сборной?

– Он сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор и это его право. Нам его судить не следует.

Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже не актуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.

– Когда Тимощук последний раз был в Украине?

– Я не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его в Украине уже не видел.

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