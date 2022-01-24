Терюшков: «Химки» наблюдают за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу.

– «Химки» и Деспотович. Это ложь?

– Ну, нет. Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ.

– Получается, интерес есть?

– Наверное, у всех клубов есть интерес. Тут нужно все сравнивать: и наши возможности, и его желания. Говорить, что мы его рассматриваем, как он впишется в нашу схему и другие мелочи, – нельзя.

Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность.

– Всех немного шокируют финансовые возможности «Химок». Деспотович, скорее всего, запросит большую зарплату.

– Вы правильно сказали. Все будет зависеть от его условий. Если он потребует больших денег, придется отказаться. У нас есть своя концепция, которая приемлема к заработной плате и отступным.

После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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