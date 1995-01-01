Терюшков: «Химки» наблюдают за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ»

Ага! Вселенская печаль российского клуба-нищеброда: есть интерес, но нет бабосов, что бы его купить))) А вот это как: мы наблюдаем за ним лучше, чем другие 15 клубов РПЛ? Что является показателем "лучшего" - худшего "наблюдения"? Были бы ролики с Деспотом, где-нибудь на Порнохабе было бы ясно, кто больше, а кто меньше "наблюдает"))) А так одни голословные утверждения...
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу.
– «Химки» и Деспотович. Это ложь?
– Ну, нет. Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ.
– Получается, интерес есть?
– Наверное, у всех клубов есть интерес. Тут нужно все сравнивать: и наши возможности, и его желания. Говорить, что мы его рассматриваем, как он впишется в нашу схему и другие мелочи, – нельзя.
Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность.
– Всех немного шокируют финансовые возможности «Химок». Деспотович, скорее всего, запросит большую зарплату.
– Вы правильно сказали. Все будет зависеть от его условий. Если он потребует больших денег, придется отказаться. У нас есть своя концепция, которая приемлема к заработной плате и отступным.
- После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
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