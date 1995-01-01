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    Терюшков: «Химки» наблюдают за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу.

    – «Химки» и Деспотович. Это ложь?

    – Ну, нет. Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ.

    – Получается, интерес есть?

    – Наверное, у всех клубов есть интерес. Тут нужно все сравнивать: и наши возможности, и его желания. Говорить, что мы его рассматриваем, как он впишется в нашу схему и другие мелочи, – нельзя.

    Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность.

    – Всех немного шокируют финансовые возможности «Химок». Деспотович, скорее всего, запросит большую зарплату.

    – Вы правильно сказали. Все будет зависеть от его условий. Если он потребует больших денег, придется отказаться. У нас есть своя концепция, которая приемлема к заработной плате и отступным.

    • После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

    ЦСКА предложил Деспотовичу вдвое больше, чем «Црвена Звезда» (Arena Sport)

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1851

      serglider 1 час назад

      Ага! Вселенская печаль российского клуба-нищеброда: есть интерес, но нет бабосов, что бы его купить))) А вот это как: мы наблюдаем за ним лучше, чем другие 15 клубов РПЛ? Что является показателем "лучшего" - худшего "наблюдения"? Были бы ролики с Деспотом, где-нибудь на Порнохабе было бы ясно, кто больше, а кто меньше "наблюдает"))) А так одни голословные утверждения...

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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Деньги откуда в Химках? спонсора назначили?

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