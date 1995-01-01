Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Блаттер – о ЧМ каждые два года: «Это идиотизм. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.

    «Это идиотизм. В этом есть и моя вина, потому что после избрания президентом ФИФА я предложил проводить чемпионат мира каждые два года. Но в окружении сказали, что я ошибаюсь.

    Календарь уже перегружен. На чемпионате мира должны играть лучшие, но они перегружены и в клубах, и в сборной. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Нельзя проводить чемпионат мира каждые два года – это плохо для футбола», – сказал Блаттер.

    • Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино.
    • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

    Чеферин выступил против проведения ЧМ раз в два года

    Источник: Europe 1

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5674

      Semenycch 3 часа назад

      Верно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2354

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      Можно проводить ЧМ каждые два года только с отменой региональных соревнований сборных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13219

      Cleaner 7 часов назад

      Для пиндосов основа всего - БАБЛО. Они поставили своего человека у руля ФИФА и будут это бабло зарабатывать...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. 8 часов назад

      Когда люди в отставке , то начинают здраво мыслить , а на должности только бабло интересует.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru