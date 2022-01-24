Блаттер – о ЧМ каждые два года: «Это идиотизм. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.

«Это идиотизм. В этом есть и моя вина, потому что после избрания президентом ФИФА я предложил проводить чемпионат мира каждые два года. Но в окружении сказали, что я ошибаюсь.

Календарь уже перегружен. На чемпионате мира должны играть лучшие, но они перегружены и в клубах, и в сборной. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Нельзя проводить чемпионат мира каждые два года – это плохо для футбола», – сказал Блаттер.

Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино .

. Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

Чеферин выступил против проведения ЧМ раз в два года