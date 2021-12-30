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    Чеферин выступил против проведения ЧМ раз в два года

    Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что чемпионат мира должен проводиться, как и сейчас, раз в четыре года.

    «Европа и Южная Америка против, и это единственные континенты с победителями чемпионата мира. Чтобы турнир был интересным, он должен проводиться каждые четыре года.

    Кроме того, если ЧМ будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

    Около 75 процентов болельщиков во всем мире отвергают идею проводить чемпионат мира каждые два года», – сказал Чеферин.

    • Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино.
    • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

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    Источник: Sky Sports

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    30.12.2021 23:19
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