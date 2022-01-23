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    Язиджи: «У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание»

    Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи объяснил, почему выбрал клуб РПЛ. Турок арендован у «Лилля».

    «У меня было много предложений от разных команд, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт со мной. Когда я принимал решение, то понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьeзный клуб в России. Я счастлив присоединиться к команде. Главная наша задача – побеждать.

    Мы поговорили с Джанером Эркином, который ранее выступал за ЦСКА. Он сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всe идeт по плану. Я покажу всe, на что способен. Просто хочу играть как можно больше и побеждать. Просто хочу играть в футбол», – сказал Язиджи.

    • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    23.01.2022 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5677

      maygli 3 часа назад

      Язиджи: «У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание... предложив мне наташ».

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      Рейтинг: +1401

      22 raza chemp 9 часов назад

      Ага еще и наташ пообещал

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