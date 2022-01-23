Язиджи: «У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи объяснил, почему выбрал клуб РПЛ. Турок арендован у «Лилля».

«У меня было много предложений от разных команд, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт со мной. Когда я принимал решение, то понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьeзный клуб в России. Я счастлив присоединиться к команде. Главная наша задача – побеждать.

Мы поговорили с Джанером Эркином, который ранее выступал за ЦСКА. Он сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всe идeт по плану. Я покажу всe, на что способен. Просто хочу играть как можно больше и побеждать. Просто хочу играть в футбол», – сказал Язиджи.

ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.

Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

Язиджи: «Пришел в ЦСКА, чтобы выиграть что-нибудь значимое»

Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

Хачатурянц: «Презентация Язиджи однозначно вредит имиджу ЦСКА»

Орешкин лично приказал удалить ролик с презентацией Язиджи, гендиректор ЦСКА Бабаев бездействовал (Иван Карпов)