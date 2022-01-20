Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Орешкин лично приказал удалить ролик с презентацией Язиджи, гендиректор ЦСКА Бабаев бездействовал (Иван Карпов)

    Журналист Иван Карпов сообщил, кто принял решение об удалении скандального ролика с презентацией новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи.

    Это сделал лично председатель совета директоров клуба Максим Орешкин. Он был крайне недоволен содержанием видео, связался с генеральным директором Романом Бабаевым и приказал удалить контент.

    «Оказалось, что Роман Юрьевич ролик видел, но уже после публикации. Однако указаний немедленно снимать это позорище и извиняться перед людьми – он почему-то не дал, как и не пытался связаться с высшим руководством по этой теме.

    Ровно до того момента, пока ему сам не набрал разъяренный начальник. Орешкин-то и приказал срочно сносить все посты, да писать извинялки», – написал Карпов.

    Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

    Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

    Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

    Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

    Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

    Хачатурянц: «Презентация Язиджи однозначно вредит имиджу ЦСКА»

    Источник: «Инсайды от Карпа»

    Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. Аудитория - почти 29 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 11:27
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +478

      Medved2468 12 часов назад

      Комментарий Романа Бабаева: "Я не бездействовал. Я сразу на капу нажал".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6700

      Томик 12 часов назад

      Бабаев свой высокий интеллект ещё при травле Веллитона проявил. С тех пор не поумнел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      За Московский ЦСКА 12 часов назад

      Наивысший взлет,апогей кучерявого мэнэджера в ЦСКА. Он превратил клуб в болото. Так же было и с трансферами. Покупали за бешеные деньги якобы футболистов, а оказывалось, что они с футболом знакомились только в ЦСКА. Зато кучерявый юрист с ними позировал , довольный такой. Еще посмотрим ,что он там купил в эту зимнюю паузу , может быть тоже условных гаичей набрал .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 13 часов назад

      Премию ему многомиллионную выписать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Fusballer 13 часов назад

      И. Шувалов уже выписал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 14 часов назад

      Орешкин,мудило футболистов нормальных надо.
      Герой е5аный

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru