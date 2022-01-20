Орешкин лично приказал удалить ролик с презентацией Язиджи, гендиректор ЦСКА Бабаев бездействовал (Иван Карпов)

Журналист Иван Карпов сообщил, кто принял решение об удалении скандального ролика с презентацией новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи.

Это сделал лично председатель совета директоров клуба Максим Орешкин. Он был крайне недоволен содержанием видео, связался с генеральным директором Романом Бабаевым и приказал удалить контент.

«Оказалось, что Роман Юрьевич ролик видел, но уже после публикации. Однако указаний немедленно снимать это позорище и извиняться перед людьми – он почему-то не дал, как и не пытался связаться с высшим руководством по этой теме.

Ровно до того момента, пока ему сам не набрал разъяренный начальник. Орешкин-то и приказал срочно сносить все посты, да писать извинялки», – написал Карпов.

ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.

Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.

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