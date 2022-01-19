Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева закрыла комментарии под своими постами в инстаграме после публикации видеопрезентации новичка Юсуфа Язиджи. Она получила множество негативных комментариев.
Кирильчева уже лично извинилась за перфоманс с «Наташами».
- ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.
- Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.
- Язиджи арендован у «Лилля».
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Источник: «Спорт-Экспресс»