Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева закрыла комментарии под своими постами в инстаграме после публикации видеопрезентации новичка Юсуфа Язиджи. Она получила множество негативных комментариев.

Кирильчева уже лично извинилась за перфоманс с «Наташами».

ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.

Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.

Язиджи арендован у «Лилля».

Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)