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    Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

    Главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева закрыла комментарии под своими постами в инстаграме после публикации видеопрезентации новичка Юсуфа Язиджи. Она получила множество негативных комментариев.

    Кирильчева уже лично извинилась за перфоманс с «Наташами».

    Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

    Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

    Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

    Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2022 21:50
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 16 часов назад

      Печально.
      Сами себя унижают и даже не понимают этого.
      К вам так и относятся "Наташи " и "Кати"...

      1
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      Рейтинг: +3871

      Snek 20 января, 01:41

      Докулопаслось всякое быдло до девки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 19 января, 22:57

      Главный редактор ЦСКА ТВ (ТОП-клуба!!!) - и без мозгов! Какой же у неё функционал то???...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 19 января, 23:45

      Наташа, возможно.

      3
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      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY > Fusballer 20 января, 00:09

      И всё?.. )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 > DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Почему и всё? И ещё раз "Наташа". ) Она ждёт Юсуфа на личную встречу видимо. ))

      1
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      Рейтинг: +288

      Отчим_Бората 19 января, 22:27

      .... Что эта Наташа себе позволяет???

      1
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      Рейтинг: +572

      хряк СМ 19 января, 22:09

      Главная дебилка-давалка!

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