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    Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

    Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, оценил презентацию ЦСКА. Он считает ее вполне нормальной.

    «Это же шутка. Не нужно преувеличивать. Возможно, это ошибка клуба. Но для меня эта шутка не стала какой-то большой проблемой», – сказал агент.

    Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

    Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

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    19.01.2022 20:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 20:30

      За такие шутки в зубах бывают промежутки.
      "Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, оценила презентацию ЦСКА" -Он/она... Агент бинарный человек?

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      Рейтинг: +2528

      FRZZ > Fusballer 19 января, 20:53

      В Бомбардире такие же журналюги как и в ЦСКА.

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