Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, оценил презентацию ЦСКА. Он считает ее вполне нормальной.

«Это же шутка. Не нужно преувеличивать. Возможно, это ошибка клуба. Но для меня эта шутка не стала какой-то большой проблемой», – сказал агент.

ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.

Москвичи извинились за видео.

Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.

Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)