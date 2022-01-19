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    Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев раскритиковал ЦСКА за ролик с презентацией Юсуфа Язиджи.

    ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост. «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

    «Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность со стороны ЦСКА.

    Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», – сказал Андреев.

    • У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
    • ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

    «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2022 17:46
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10848

      BRO_football 19 января, 20:43

      А разве ЦСКА виноват, что у российских и украинских девушек проститутками? Это правда. Тому есть множество подтверждений в интернете: и видео снимают, и истории рассказывают. Понятное дело, что далеко не все такие и не стоит обобщать, но и обижаться на такое не стоит
      ЦСКА лишь озвучил то, что все и так знают

      0
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 18:54

      После того, что ТВОРИТ пресс-служба Спартака, этот ролик так, детская шалость. Но даже за это автора ролика из ЦСКА УВОЛИЛИ!

      Опять стало стыдно за Спартак.(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6700

      Томик > Cleaner 19 января, 19:49

      Господя, специально зашёл почитать комментарии, чтобы узнать какой дебил первый тут про "Спартак" напишет...

      4
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      Рейтинг: +3156

      Klaido > Cleaner 15 часов назад

      Доместос, ты Спартак в данном случае не затрагивай - о банкротстве думай на среднесрочной дистанции, а сейчас - вы обосрались по полной.
      и обосрались, именно оскорбив всех женщин России
      посему - стыдно за ослов и тебя лично

      1
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      Рейтинг: +3156

      Klaido > Томик 15 часов назад

      вот, этот дебил себя ожидаемо и проявил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 > Cleaner 5 часов назад

      Только в конюшню судя вашей тупой пресс службы едет Наташ)))) и при чем здесь Спартак? Если дебилы в конюшне. И судя твоей логике в новости об одной команде нельзя обсуждать другую. Иди умойся ослик!

      0
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 19 января, 18:27

      Надеюсь, за ЦСКА теперь навсегда закрепится прозвище "Наташки".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife > vladik12 19 января, 18:45

      На конях.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3156

      Klaido > NewLife 15 часов назад

      на ослах )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Аид666 19 января, 18:25

      видимо написала главная Наташа...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4171

      neim 19 января, 18:08

      Поколение "Next" подоспело ? А кое-где, по всей видимости, оно уже есть, судя по "успехам" нашей журналистики ))).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 19 января, 17:52

      Уберите из ЦСКА ********* этих

      1
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 17:52

      Испанский стыд...

      0
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      Рейтинг: +712

      jek718875 19 января, 17:50

      Если все НАТАШИ подадут иск,мало не покажется

      3
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      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 17:49

      Так везде набраны по знакомству наглецы, они хамское поведение ко всем считают за норму....

      4
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