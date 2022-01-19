Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев раскритиковал ЦСКА за ролик с презентацией Юсуфа Язиджи.

ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост. «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность со стороны ЦСКА.

Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», – сказал Андреев.

У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.

ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.

В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост