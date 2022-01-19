Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев раскритиковал ЦСКА за ролик с презентацией Юсуфа Язиджи.
ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост. «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.
«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность со стороны ЦСКА.
Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», – сказал Андреев.
- У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
- ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост
Источник: «Матч ТВ»