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    Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

    Руководитель SMM-отдела ЦСКА Евгений Михутов в ближайшее время покинет клуб из-за скандального ролика с презентацией Юсуфа Язиджи, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».

    ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме, и спустя несколько минут удалил пост из всех социальных сетей.

    «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

    • Михунов отвечал за соцсети ЦСКА с 2016 года.
    • ЦСКА арендовал Язиджи с правом выкупа.
    • В текущем сезоне турок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

    ЦСКА отстранил от работы авторов ролика с презентацией Язиджи

    Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

    Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»

    Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

    Телеграм-канал с новостями и инсайдами о спорте. Аудитория - более 7,9 тысяч подписчиков.

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    19.01.2022 18:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +332

      За Московский ЦСКА 13 часов назад

      Наивысший взлет,апогей кучерявого мэнэджера в ЦСКА. Он превратил клуб в болото.

      0
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      Рейтинг: +276

      3meeeD 19 января, 19:04

      Мою мать так зовут.Получаеться он и её в шорт лист запихнул.
      Черт обосаный ,что бы ему по жизни ,было столько дерьмо, сколько Наташ на планете .

      1
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      Рейтинг: +22894

      bset > 3meeeD 19 января, 19:46

      Нечего на убогих злиться)

      0
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      Рейтинг: +2436

      Аид666 19 января, 18:45

      столько обсераться и стоило ждать от них такой жирной точки?

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