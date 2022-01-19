Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

Руководитель SMM-отдела ЦСКА Евгений Михутов в ближайшее время покинет клуб из-за скандального ролика с презентацией Юсуфа Язиджи, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».

ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме, и спустя несколько минут удалил пост из всех социальных сетей.

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

Михунов отвечал за соцсети ЦСКА с 2016 года.

ЦСКА арендовал Язиджи с правом выкупа.

В текущем сезоне турок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

ЦСКА отстранил от работы авторов ролика с презентацией Язиджи

Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»