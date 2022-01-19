ЦСКА отстранил от работы авторов ролика с презентацией Язиджи

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов прокомментировал скандальный ролик с презентацией Юсуфа Язиджи.

ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост из всех соцсетей. «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», – сказал Аксенов.

У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.

ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.

В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»