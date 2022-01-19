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    ЦСКА отстранил от работы авторов ролика с презентацией Язиджи

    Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов прокомментировал скандальный ролик с презентацией Юсуфа Язиджи.

    ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост из всех соцсетей. «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

    «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», – сказал Аксенов.

    • У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
    • ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

    Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

    Глава комитета по этике РФС: «Ролик ЦСКА оскорбляет российских девушек. Разберем публикацию, если поступит обращение»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2022 18:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Бан 19 января, 22:14

      Центральный Спортивный Клуб Арарат жжет. То ли еще будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11387

      DeStar 19 января, 19:58

      "У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей."
      Нужно типа самому догадаться что такое "медина" ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +717

      вальтер79 19 января, 19:51

      креативно)))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      3meeeD 19 января, 19:01

      Ещё кнутом надо было е5нуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22894

      bset 19 января, 18:26

      Кирильчева, иди уже фигней страдай где-нибудь в другом месте

      4
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