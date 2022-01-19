Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

Тупая бабища
Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за ролик с презентацией новичка команды Юсуфа Язиджи.
ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост из всех соцсетей.
«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.
- У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
- ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022