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    Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

    Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за ролик с презентацией новичка команды Юсуфа Язиджи.

    ЦСКА представил турка в виде переписки в инстаграме и спустя несколько минут удалил пост из всех соцсетей.

    «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

    • У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
    • ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

    Источник: твиттер ЦСКА

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    19.01.2022 17:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Тупая бабища

      0
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      Рейтинг: +20154

      JTherry 19 января, 20:19

      весь вечер на арене цирка пони - "Наташка" Кирильчева...)

      1
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      Рейтинг: +17463

      DVOK68 19 января, 19:46

      Подобное "представление"можно было ожидать токмо от конюшни.И я почему-то не удивлён)

      3
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      Рейтинг: +487

      Riot Zero 19 января, 19:10

      Кирильчева это та, которая с лошадиной мордой?

      1
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 19 января, 19:02

      Турок думает: - вот идиоты, куда я попал?

      1
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 19 января, 18:25

      Вот Кирильчева пусть и выполнит для Язиджи функцию всех Наташ одновременно.

      3
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      Рейтинг: +2436

      Аид666 19 января, 18:21

      что у самой в голове - то и написала...

      2
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 18:11

      ахаха

      2
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      Рейтинг: +22894

      bset 19 января, 18:08

      Когда ее уже уберут?) Уже считать устали, какой по счету позор)

      2
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      Рейтинг: +544

      Mityai90 19 января, 18:03

      Кирильчева на выход, позорище.

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