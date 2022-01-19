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    Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

    Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, оценила презентацию ЦСКА новичка Юсуфа Язиджи. Она считает ее нормальной.

    «Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть.

    И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», – сказала Журова.

    Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)

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    Источник: РБК

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    19.01.2022 19:12
    Комментарии29
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      На срач тв превозносят эту тупую бабищу! С чего вдруг?

      0
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 23:43

      Даже не русских, а украинских девушек. ====Эта с..учка даже Украину зацепила

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 22:53

      27 июня "Московский комсомолец" опубликовал статью публициста Платона Беседина "Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Автор пишет, что женщины "ведут себя как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью".
      https://newizv.ru/news/society/29-06-2018/obliko-amorale-v-obschestve-aktivno-obsuzhdayut-povedenie-russkih-devushek

      0
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      Рейтинг: +2264

      волчарик 19 января, 22:52

      Умом Россию не понять.Наташи принимают законы,с другой стороны попробуйте так назвать Захарову.

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 22:49

      29 июня 2018 Поведение россиянок в городах, принимающих ЧМ по футболу, стало поводом для обсуждения в откровенно сексистских пабликах "ВКонтакте", на страницах российских федеральных газет и даже в ток-шоу "Первого канала". По мнению комментаторов, девушки, вступающие в сексуальные отношения с приезжающими иностранцами, "позорят себя и страну".
      https://www.bbc.com/russian/features-44648518

      0
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      Рейтинг: +864

      Чехов на Садовой 19 января, 22:32

      Предлагаю Журовой и прочим депутатшам для коих обращение ''наташа'' в иполнении турецкоподанных не оскорбление, изготовить бейджики ''Наташка, фракция такая-то''. И пусть носят не снимая везде!

      3
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      Рейтинг: +3902

      mutabor0992 19 января, 22:27

      жУрова типичная Наташа!!!Ее пилядью назвали,а ей фиолетово.

      2
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      Рейтинг: +288

      Отчим_Бората 19 января, 22:25

      ..... Оооой Натаааааша‍♂️ ОДНО ДЕЛО ЕСЛИ ТУРКИ ТАК НАЗЫВАЛИ... ТАК ТУТ СВОИ ЖЕ.... ‍♂️‍♂️

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 21:47

      Депутат Журова----И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного.
      А ведь это мем.)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +966

      стоп кран > стоп кран 19 января, 21:52

      Журова----ты Натаща )))

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 21:45

      Прочитал слова депутата Журовой. Прочитал комметарии. Сделал вывод ---Журова полная дура.
      пы.сы.После такого не удивительно что Познер ГосДуму назвал ГосДурой )))

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