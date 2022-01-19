Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, оценила презентацию ЦСКА новичка Юсуфа Язиджи. Она считает ее нормальной.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть.

И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», – сказала Журова.

ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.

Москвичи извинились за видео.

Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.

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