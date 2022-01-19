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  • Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

19 января 2022, 19:12
18

Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, оценила презентацию ЦСКА новичка Юсуфа Язиджи. Она считает ее нормальной.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть.

И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», – сказала Журова.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Языджи Юсуф
Комментарии (18)
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vladik12
1642608917
Ну вот иди и стань для турка обещанной ЦСКА Наташей!
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Enter2006
1642609794
Видимо у тебя есть опыт хороший зачем ездить в Турцию, женщинам с кое какой целью, и почему таких как ты называют "Наташей". С тобой всё ясно, одно слово - депутат! Где вас таких е*нутых депутатов выращивают, и все в ЕдРе состоите. Все всё поняли, и комитет по этике РФС, и сам ЦСКА, но только не вы. Ещё бункерного призовите, про лимит легионеров он уже всё сказал, может и здесь поможет?!
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Fusballer
1642610552
Наташа - это не просто обобщённое имя россиянок. Это значит в Турции - шлюха, слабая на передок и т.д. Это так сложилось. А эти делают вид, что не понимают о чём идёт речь. Не просто так этот пост удалили.
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NewLife
1642611036
Журова, это не божья роса, это конская моча.
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DOCTOR PENALTY
1642611618
Выходит, законы, по которым мы живём нам пишут наташи. Зае**сь!!! Себя обосрала, да ещё хохлушек опустила. Аплодисменты депутату!
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фанат джигурды
1642612167
Светлана Журова была одна из тех, кто поддержал в своё время пенсионную реформу в России и проголосовал за повышение пенсионного возраста. В интервью изданию sportsdaily.ru она объяснила свою позицию, отметив, что речь идёт о мировой тенденции. Спортсменка пояснила, что "на 100 процентов повышение пенсионного возраста должно случиться в любой стране", уточнив, что видит в этом "стимул для людей, чтобы быть здоровее". И в Турции её Наташей не просто так, походу, называли.
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JTherry
1642612458
"Я не считаю эту шутку оскорбительной для" депутатов из госдуры - там одни "Наташи" в крестики-нолики рубятся... какие у нас депутаты, такая и жизнь...(
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Zlatan2718
1642614512
Журова и есть Наташа.
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AtticusFinch1
1642616315
И в любой ситуации нужно приписать украинцев... Журова да вы просто конченая Если ее в турции так называли,то только благодаря ее образу
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Чехов на Садовой
1642620751
Предлагаю Журовой и прочим депутатшам для коих обращение ''наташа'' в иполнении турецкоподанных не оскорбление, изготовить бейджики ''Наташка, фракция такая-то''. И пусть носят не снимая везде!
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