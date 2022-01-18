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    Депутат Журова: «Обязательно поддержу заявку России на проведение Евро-2032»

    Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, выразила поддержку стремлению российских футбольных властей провести Евро-2032. Заявка может быть подана в ближайшие недели.

    «Я обязательно поддержу эту идею. Уверена, что если нам достанется этот чемпионат Европы, то мы сможем его провести на таком же уровне, как чемпионат мира в 2018 году. Прошлым летом нам достались некоторые матчи чемпионата Европы, и они были проведены на очень достойном уровне. Россия всегда готова проводить такие соревнования.

    И вспомните, как чемпионат мира в России объединил болельщиков, как у многих на Западе изменилось отношение к нам. Футбол – это самый популярный вид спорта, привлекающий к себе внимание и такие масштабные соревнования Россия умеет проводить», – сказала олимпийская чемпионка Журова.

    • ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим в истории.
    • Евро-2024 состоится в Германии, где проходил ЧМ-2006.
    • Евро-2028 состоится либо в Турции, либо в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии (совместная заявка).

    Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

    Источник: Metaratings

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    18.01.2022 17:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 января 2022, 07:40

      Еще одна тупая чинуша далекая от футбола! Хвалиться ЧМ за народные бабки еще хватает наглости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:58

      Депутат Журова тоже в доле? Крошки и в ее кармашек упадут, если Евро-2032 в России проведут.

      ЧТО ДЕЛАЮТ спортсмены в Думе??????? Зачем они там???????? Кроме бегать-прыгать-толкать они НИЧЕГО не умеют и не знают...(((

      3
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды > Cleaner 18 января 2022, 20:06

      Журова считает, что поднятие пенсионного возраста делает людей здоровее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 17:35

      Новые стадионы надо будет построить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 17:08

      Пафоса не многовато?

      2
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