Депутат Журова: «Обязательно поддержу заявку России на проведение Евро-2032»

Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, выразила поддержку стремлению российских футбольных властей провести Евро-2032. Заявка может быть подана в ближайшие недели.

«Я обязательно поддержу эту идею. Уверена, что если нам достанется этот чемпионат Европы, то мы сможем его провести на таком же уровне, как чемпионат мира в 2018 году. Прошлым летом нам достались некоторые матчи чемпионата Европы, и они были проведены на очень достойном уровне. Россия всегда готова проводить такие соревнования.

И вспомните, как чемпионат мира в России объединил болельщиков, как у многих на Западе изменилось отношение к нам. Футбол – это самый популярный вид спорта, привлекающий к себе внимание и такие масштабные соревнования Россия умеет проводить», – сказала олимпийская чемпионка Журова.

ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим в истории.

Евро-2024 состоится в Германии, где проходил ЧМ-2006.

Евро-2028 состоится либо в Турции, либо в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии (совместная заявка).

Россия может подать заявку на проведение Евро-2032