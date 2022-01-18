Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

Царю и его челяди понравилось строить стадионы за народное бабло! Вангую пенсионный возраст повысят еще на 5 лет.
Российские футбольные власти изучают возможность подачи заявки на проведение Евро-2032. Уведомить УЕФА о намерении принять турнир необходимо до марта.
Россия принимала чемпионат мира-2018, а в прошлом году в стране состоялись несколько матчей Евро-2020.
- ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим в истории.
- Евро-2024 состоится в Германии, где проходил ЧМ-2006.
- Евро-2028 состоится либо в Турции, либо в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии (совместная заявка).