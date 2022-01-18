Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

Российские футбольные власти изучают возможность подачи заявки на проведение Евро-2032. Уведомить УЕФА о намерении принять турнир необходимо до марта.

Россия принимала чемпионат мира-2018, а в прошлом году в стране состоялись несколько матчей Евро-2020.