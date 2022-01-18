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    Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

    Российские футбольные власти изучают возможность подачи заявки на проведение Евро-2032. Уведомить УЕФА о намерении принять турнир необходимо до марта.

    Россия принимала чемпионат мира-2018, а в прошлом году в стране состоялись несколько матчей Евро-2020.

    • ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим в истории.
    • Евро-2024 состоится в Германии, где проходил ЧМ-2006.
    • Евро-2028 состоится либо в Турции, либо в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии (совместная заявка).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 16:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:33

      Царю и его челяди понравилось строить стадионы за народное бабло! Вангую пенсионный возраст повысят еще на 5 лет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 20:20

      Главное не забыть подать заявку, осталось совсем немного времени.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 января 2022, 18:19

      хорошая идея

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2022, 17:57

      Слабо провести в городах за Уралом?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2022, 17:50

      ФИФА конечно признала ЧМ-2018 лучшим в истории, такого количества
      бабла она ни из одной страны не вывозила.

      1
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 18 января 2022, 17:07

      Было бы здорово! На Евро-2020 мне попасть не удалось, по жеребьёвке моя ранее одобренная заявка была аннулировала из-за ковидных ограничений, было очень горько на душе. Был бы рад новому шансу приобщиться к большому футбольному празднику.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2022, 16:54

      К 2032 году в России футбол исчезнет, останется только настольный.

      1
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > vladimir-7 18 января 2022, 17:05

      Тем более хорошо - к нам приедет настоящий футбол))

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 18 января 2022, 17:58

      В Катаре его и не было никогда и ничего, проведут ЧМ, а половину стадионов разберут и продадут)

      2
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 18 января 2022, 16:53

      Большой турнир в нашей стране - это всегда круто. Да, мы далеко не во все умеем хорошо играть, но проводить турниры - это прям наше. Не отнять. Олимпиады, ЧМ-2018, хоккейные ЧМ и проч. крутейшие по уровню проведения ивенты тому подтверждение.

      4
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > vladik12 18 января 2022, 17:09

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +4829

      Блямба 18 января 2022, 16:18

      Тут ить как...)
      Два варианта.
      Или в Киеве..,или в Бугульме...

      5
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 16:18

      Политическая ситуация сейчас не самая подходящая, но по любому надо пробовать.

      3
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      Рейтинг: +11219

      knikos > Semenycch 18 января 2022, 22:51

      Конечно , надо подавать заявку ! Сейчас самое время ! Политическая ситуация в пользу России , дожать Запад , ну и УЕФА - самое время .

      2
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > knikos 18 января 2022, 23:16

      Дожать Запад? Это процесс долгий, они тупые, как говорил Задорнов, а до тупых здравая мысль доходит очень долго. Яркий пример болельщики Спартака.

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      Рейтинг: +11219

      knikos > Semenycch 19 января 2022, 21:28

      Тупые - не тупые , плевать ! Они боятся силы ! А сила сейчас у России есть . Я , как ты знаешь , во Франции живу . Тут по телеку все ссут кипятком , Россия предъявила ультиматум . Страх , животный страх ! Не надо никому ничего пояснять , просто надавить и дожать ! Пока Россия сильнее коллективного Запада в военном смысле !

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > knikos 19 января 2022, 21:41

      Тут я полностью согласен, хотя по прежнему убежден, что дело это не быстрое. Путин сейчас добился того, чего Россия не достигала никогда за свою 1200 -летнюю историю. Мы впервые в мировой истории превзошли Запад в качестве оружия! Россия всегда в этом компоненте отставала и лишь старалась перенять от Запада технологию изготовления самого современного оружия. И ковка железных мечей, кольчуг и снаряжения и первое пороховое оружие и кремневые ружья и пушки и парусные военные корабли и первые стальные броненосные корабли и подводные лодки и первые самолёты и танки и пулемет Максим и первые пистолеты-пулеметы и автоматы и первое высокоточное ракетное вооружение все, абсолютно все впервые было изобретено на Западе и мы лишь пытались их догонять. А сейчас мы впервые их превосходим. И качество оружия помноженное на удаль и самоотверженность Русского солдата это сила способная порвать жопу кому угодно!

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      Рейтинг: +11219

      knikos > Semenycch 20 января 2022, 21:38

      Ооо , дело написал ! Подпишусь под каждым твоим словом ! Да , дело небыстрое , согласен , но ... куй железо ... не отходя от кассы ... Напор и сила ! Мы русские , с нами Бог !

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