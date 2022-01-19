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    Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

    ЦСКА опубликовал презентацию новичка Юсуфа Язиджи без ведома президента Евгения Гинера. В ней москвичи завлекают турка «Наташами».

    «Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом», – сказал Гинер.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.01.2022 20:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Еще больше конюшню обсирает! Что ты за президент?)))

      1
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      Рейтинг: +1368

      Тазит 19 января, 22:37

      Гинер такой гинер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 22:36

      Прикольно.Президент Гинер который не знает чо у него под носом )))
      Накуй такой президент

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 21:10

      "Нет, не я, и хата моя с краю" ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 20:31

      А вот интернет всё помнит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > Fusballer 19 января, 20:41

      чем же еще можно "завлечь" в конюшню, кроме Наташ..?) гинером с орешкиным еще...

      1
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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > JTherry 19 января, 21:54

      Ну уж не очень старайся сравнивать со свинарником.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > vladimir-7 19 января, 21:59

      признайся, Кирильчева обосралась с презентацией турка...)

      1
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > JTherry 19 января, 22:07

      В какой степени да, прозевала

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      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > vladimir-7 19 января, 23:41

      и на старуху бывает проруха... понять и простить...) а вот гинер прощелкал...

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > JTherry 17 часов назад

      Между Е. Гинером и Кирильчевой есть ... Р. Бабаев.

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