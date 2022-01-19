Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

ЦСКА опубликовал презентацию новичка Юсуфа Язиджи без ведома президента Евгения Гинера. В ней москвичи завлекают турка «Наташами».
«Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом», – сказал Гинер.
- ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.
- Москвичи извинились за видео.
- Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.
Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»
Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»
Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)
Источник: «Р-Спорт»