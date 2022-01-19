Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

ЦСКА опубликовал презентацию новичка Юсуфа Язиджи без ведома президента Евгения Гинера. В ней москвичи завлекают турка «Наташами».

«Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом», – сказал Гинер.

ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.

Москвичи извинились за видео.

Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.

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