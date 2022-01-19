Хачатурянц: «Презентация Язиджи однозначно вредит имиджу ЦСКА»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц осудил презентацию ЦСКА новичка Юсуфа Язиджи. В ней турка завлекают в Россию «Наташами».

«Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги они не имеют прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА», – сказал Хачатурянц.

ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.

Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.

Язиджи арендован у «Лилля».

Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»

Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»

Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»

Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)