Хачатурянц: «Презентация Язиджи однозначно вредит имиджу ЦСКА»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц осудил презентацию ЦСКА новичка Юсуфа Язиджи. В ней турка завлекают в Россию «Наташами».
«Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги они не имеют прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА», – сказал Хачатурянц.
- ЦСКА отстранил авторов презентации Язиджи.
- Ситуацию может рассмотреть комитет по этике РФС.
- Язиджи арендован у «Лилля».
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»