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Язиджи: «Пришел в ЦСКА, чтобы выиграть что-нибудь значимое»

21 января 2022, 21:53
8

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи поделился эмоциями от приезда в команду. Она тренируется в Испании.

«Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб как ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить – просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ЦСКА!» – сказал Язиджи.

  • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
  • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
  • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Лилль Языджи Юсуф
Комментарии (8)
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Томик
1642795885
Осенний кубок коннозаводчиков РФ.
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zarsm
1642796629
Вынуждены тебя огорчить
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Hektor 84
1642797027
Ослятня и трофеи это несопоставимо
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Zlatan2718
1642802377
ню ню
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Persona_non_Grata
1642810443
ЗРЯ !!!
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Аид666
1642828692
бла бла бла... а через год его отец будет писать, как он несчастлив...
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pele1981
1642988146
Выиграть с ЦСКА что-нибудь значимое - такой наивный))))))) Хотя... Чего можно ждать от игрока, который забил один гол в 22-х играх!))))
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