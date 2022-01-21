Язиджи: «Пришел в ЦСКА, чтобы выиграть что-нибудь значимое»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи поделился эмоциями от приезда в команду. Она тренируется в Испании.
«Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб как ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить – просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ЦСКА!» – сказал Язиджи.
- ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
- Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.
Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»
Гинер: «Наташи» в презентации Язиджи? Первый раз слышу»
Агент Язиджи: «Про Наташ ЦСКА пошутил, не нужно преувеличивать»
Депутат Журова – о представлении Язиджи: «Меня в Турции тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию»
Глава SMM-отдела ЦСКА Михунов покинет клуб из-за видео с Язиджи («Первоспортивный»)
Хачатурянц: «Презентация Язиджи однозначно вредит имиджу ЦСКА»
Орешкин лично приказал удалить ролик с презентацией Язиджи, гендиректор ЦСКА Бабаев бездействовал (Иван Карпов)