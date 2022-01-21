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    Язиджи: «Пришел в ЦСКА, чтобы выиграть что-нибудь значимое»

    Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи поделился эмоциями от приезда в команду. Она тренируется в Испании.

    «Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб как ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить – просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ЦСКА!» – сказал Язиджи.

    • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    21.01.2022 21:53
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