Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе

«Атлетико» вырвал домашнюю победу над «Валенсией». К 90+1 минуте хозяева проигрывали, но затем забили два мяча и взяли три очка.

Валенсийцы не побеждают мадридцев на их поле с 2011 года.

Россиянин Денис Черышев остался в запасе «Валенсии». Летом он станет свободным агентом.

«Атлетико» остался на четвертом месте.. «Валенсия» занимает девятую строчку.

Испания. Примера. 22-й тур

Атлетико – Валенсия – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Муса, 25; 0:2 – Дуро, 44; 1:2 – Кунья, 64; 2:2 – Корреа, 90+1; 3:2 – Эрмосо, 90+3.

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