Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе

«Атлетико» вырвал домашнюю победу над «Валенсией». К 90+1 минуте хозяева проигрывали, но затем забили два мяча и взяли три очка.
Валенсийцы не побеждают мадридцев на их поле с 2011 года.
Россиянин Денис Черышев остался в запасе «Валенсии». Летом он станет свободным агентом.
«Атлетико» остался на четвертом месте.. «Валенсия» занимает девятую строчку.
Испания. Примера. 22-й тур
Атлетико – Валенсия – 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Муса, 25; 0:2 – Дуро, 44; 1:2 – Кунья, 64; 2:2 – Корреа, 90+1; 3:2 – Эрмосо, 90+3.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Источник: Бомбардир.ру