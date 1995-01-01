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    Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе

    «Атлетико» вырвал домашнюю победу над «Валенсией». К 90+1 минуте хозяева проигрывали, но затем забили два мяча и взяли три очка.

    Валенсийцы не побеждают мадридцев на их поле с 2011 года.

    Россиянин Денис Черышев остался в запасе «Валенсии». Летом он станет свободным агентом.

    «Атлетико» остался на четвертом месте.. «Валенсия» занимает девятую строчку.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Атлетико – Валенсия – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Муса, 25; 0:2 – Дуро, 44; 1:2 – Кунья, 64; 2:2 – Корреа, 90+1; 3:2 – Эрмосо, 90+3.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      adekvat0726 3 часа назад

      Тоттенхэм вдохновил

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      Рейтинг: +206

      кaстрюлька 5 часов назад

      Опять свистун матрас вытащил, разрешив в доп. время доиграть до ничьей

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      Рейтинг: +57062

      portero 11 часов назад

      Да уж , просрали в концовке....

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