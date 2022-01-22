Адриано покинет «Палмейрас». Он готов вернуться в РПЛ

«Палмейрас» в ближайшее время расторгнет контракт с нападающим Луисом Адриано. Он не входит в планы клуба.

В прошлом году бразилец говорил, что готов к возвращению в РПЛ, где выступал за «Спартак».

Адриано выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.

Сообщалось, что его желание уйти обусловлено конфликтом с болельщиками.

Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.

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