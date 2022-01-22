Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Адриано покинет «Палмейрас». Он готов вернуться в РПЛ

    «Палмейрас» в ближайшее время расторгнет контракт с нападающим Луисом Адриано. Он не входит в планы клуба.

    В прошлом году бразилец говорил, что готов к возвращению в РПЛ, где выступал за «Спартак».

    • Адриано выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
    • Сообщалось, что его желание уйти обусловлено конфликтом с болельщиками.
    • Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2022 23:43
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1681

      Sancho010365 2 часа назад

      Скажу по Шахтёру, Луис Адриано радовал своей игрой на 99%, но вот этот 1% иногда просто убивал. И когда Шахтёр играл в ЛЕ или ЛЧ, он мог с убойной позиции не реализовать моменты, это бесило меня точно. Удивил своим появлением в Спартаке, кажется не получилось, но пока в Спартаке и Криштиану Роналду может не заиграть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      FCSpartakM > Sancho010365 1 час назад

      Все нормально у Адриано было в Спартаке

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1681

      Sancho010365 > FCSpartakM 57 минут назад

      Я не против Луиса Адриано в Спартаке, мощный игрок, но с бразильцами нужно уметь работать тренеру (параллельно пример работы Манчини с аргентинцами в Зените, закончилось всё полным провалом). И пока настораживает Зенит с набором бразильцев. Вот Луческу здорово с ними справлялся, они прогрессировали и уходили за 30-40 млн. с Шахтёра в Европу. Семака уважаю как футболиста, но Зенит сейчас ничем не удивляет пока вообще, одно дело в РПЛ и другое в ЛЧ(ЛЕ).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alefreddy 3 часа назад

      Старый но лучше любого кого прикупили к сезону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7580

      piligrim1986 3 часа назад

      староват

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25406

      slavutiq70 4 часа назад

      Поздно батюшка , пора на покой ,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57062

      portero 12 часов назад

      На пенсию ему, без вариантов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2600

      Enter2006 > portero 9 часов назад

      или в Химки ))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru