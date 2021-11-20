Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано собирается зимой сменить команду.

34-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры не только в Бразилии. Также ему интересно поиграть в Азии или вернуться в Европу.

Не исключает форвард и возможность возвращения в Россию при наличии хорошего предложения.