Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано собирается зимой сменить команду.
34-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры не только в Бразилии. Также ему интересно поиграть в Азии или вернуться в Европу.
Не исключает форвард и возможность возвращения в Россию при наличии хорошего предложения.
- Адриано выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
- Сообщалось, что его желание уйти обусловлено конфликтом с болельщиками.
- Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
- За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.
Источник: «Евро-Футбол»