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    Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ

    Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано собирается зимой сменить команду.

    34-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры не только в Бразилии. Также ему интересно поиграть в Азии или вернуться в Европу.

    Не исключает форвард и возможность возвращения в Россию при наличии хорошего предложения.

    • Адриано выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
    • Сообщалось, что его желание уйти обусловлено конфликтом с болельщиками.
    • Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
    • За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +253

      the teacher 10 минут назад

      кому этот борзый черныш сейчас нужен?

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