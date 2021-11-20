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Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ

20 ноября 2021, 09:18
16

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано собирается зимой сменить команду.

34-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры не только в Бразилии. Также ему интересно поиграть в Азии или вернуться в Европу.

Не исключает форвард и возможность возвращения в Россию при наличии хорошего предложения.

  • Адриано выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
  • Сообщалось, что его желание уйти обусловлено конфликтом с болельщиками.
  • Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
  • За 2,5 сезона в его активе 25 голов и 15 ассистов в 79 матчах.

Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Палмейрас Спартак Адриано Луис
Комментарии (16)
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the teacher
1637389651
кому этот борзый черныш сейчас нужен?
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Garrincha58
1637390881
давайте всех старичков вернём в РПЛ и будет у нас ветеранский чемпионат он у нас и так тихоходный вот поэтому наши команды и ничего не могут противопоставить в Европе в РПЛ все команды играют медленно без прессинга без агрессии
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R_a_i_n
1637392879
Футболист классный. Возраст уже конечно. Не нужен нам.
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САДЫЧОК
1637393904
Хватит Промеса...Не нужны они ! Нужен Зиньковский , Карапузов и Тренер !
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ALEXMAN888
1637395311
Мда...И, вы знаете его Локо подпишет, как Зе Луиша! А, Зарема купит Иммобиле или Беллотти! Видимо ей итальяшка когда-то хорошо з....ил, она их и любит. Тедеско например. Фееедун задумайся! Продай команду шейхам!
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talgatnurzhanov2006
1637396563
В барселону его, там собирают команду 34+
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Форвард 79
1637403274
В Краснодар, там Ари мало было)))
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paracetamol
1637403772
Староват кабанчик, не находите?
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