Экс-форвард «Спартака» Адриано собирается покинуть «Палмейрас»

Это тот Луиска косорез, который бегал в срамтаке с белым ковролином на башке? И ругаться его научили там же в мазутном проекте. Гыгыгы
Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано хочет сменить команду в ближайшее межсезонье.
Экс-игрок «Спартака» поругался с болельщиками клуба из Сан-Паулу, поэтому намерен продолжить карьеру в другом месте.
- 34-летний футболист выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
- В «Спартаке» он провел 2,5 сезона, забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
- Рыночная стоимость Адриано – 1,5 миллиона евро.