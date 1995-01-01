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    Экс-форвард «Спартака» Адриано собирается покинуть «Палмейрас»

    Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано хочет сменить команду в ближайшее межсезонье.

    Экс-игрок «Спартака» поругался с болельщиками клуба из Сан-Паулу, поэтому намерен продолжить карьеру в другом месте.

    • 34-летний футболист выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
    • В «Спартаке» он провел 2,5 сезона, забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
    • Рыночная стоимость Адриано – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1346

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Это тот Луиска косорез, который бегал в срамтаке с белым ковролином на башке? И ругаться его научили там же в мазутном проекте. Гыгыгы

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