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    Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за требований по зарплате. Он хотел получать 3 миллиона в год (Sport.pl)

    Польский футбольный союз рассматривал кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной.

    Украинец потребовал зарплату в размере 3 миллионов евро в год, после чего федерация отказалась от переговоров.

    Предыдущий тренер польской сборной Паулу Соуза зарабатывал около 850 тысяч евро в год.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • Шевченко на прошлой неделе уволили из «Дженоа».

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    Источник: Sport.pl

    Польский спортивный сайт. Аудитория в твиттере - более 79 тысяч подписчиков.

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    20.01.2022 08:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 9 часов назад

      На "нет" и суда нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1684

      Олег1204 16 часов назад

      Странный чувак, обхезался в Дженоа, терь зарплату требует.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +750

      Untitled-1 16 часов назад

      Что, сынку, не помогли тебе твои ляхи?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Untitled-1 15 часов назад

      Футболиста ляхи кормят.

      0
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 17 часов назад

      Пшеков не удалось развести. Это не итальяшки.

      1
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 17 часов назад

      Бомбардир, опубликуй зарплату наших тренеров в РПЛ, пожалуйста.

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > vladimir-7 17 часов назад

      Нищенские. Еле концы с концами сводят.

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