Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за требований по зарплате. Он хотел получать 3 миллиона в год (Sport.pl)

Польский футбольный союз рассматривал кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной.
Украинец потребовал зарплату в размере 3 миллионов евро в год, после чего федерация отказалась от переговоров.
Предыдущий тренер польской сборной Паулу Соуза зарабатывал около 850 тысяч евро в год.
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- Команды встретятся 24 марта в Москве.
- Шевченко на прошлой неделе уволили из «Дженоа».
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Источник: Sport.pl
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