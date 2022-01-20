Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за требований по зарплате. Он хотел получать 3 миллиона в год (Sport.pl)

Польский футбольный союз рассматривал кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной.

Украинец потребовал зарплату в размере 3 миллионов евро в год, после чего федерация отказалась от переговоров.

Предыдущий тренер польской сборной Паулу Соуза зарабатывал около 850 тысяч евро в год.

Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся 24 марта в Москве.

Шевченко на прошлой неделе уволили из «Дженоа».

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