Йоп: «Россия – фаворит игры с Польшей»

Бывший защитник сборной Польши Мариуш Йоп считает, что у России больше шансов в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Игра состоится в Москве 24 марта.

«У нас есть большая звезда – Роберт Левандовски. Плюс еще несколько хороших игроков: Аркадиуш Милик, Петр Зелински, остальные. Мы можем забить любой команде. Но в то же время есть проблемы в защите. Я согласен с Войцехом Ковалевски – Россия фаворит. В целом, это команды похожего уровня, но преимущество России – домашняя арена», – сказал Йоп.

Йоп с 2004 по 2009 год играл за «Москву».

Россия и Польша друг с другом играли только вничью.

Победитель матча в финале стыков сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

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