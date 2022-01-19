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    Йоп: «Россия – фаворит игры с Польшей»

    Бывший защитник сборной Польши Мариуш Йоп считает, что у России больше шансов в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Игра состоится в Москве 24 марта.

    «У нас есть большая звезда – Роберт Левандовски. Плюс еще несколько хороших игроков: Аркадиуш Милик, Петр Зелински, остальные. Мы можем забить любой команде. Но в то же время есть проблемы в защите. Я согласен с Войцехом Ковалевски – Россия фаворит. В целом, это команды похожего уровня, но преимущество России – домашняя арена», – сказал Йоп.

    • Йоп с 2004 по 2009 год играл за «Москву».
    • Россия и Польша друг с другом играли только вничью.
    • Победитель матча в финале стыков сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

    Йоп: «Мою фамилию знает вся футбольная Россия»

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 12:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata 19 января, 15:38

      " преимущество России – домашняя арена " - это увы единственное преимущество (

      1
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      Рейтинг: +1840

      serglider > Persona_non_Grata 19 января, 18:34

      Ага, на этом "преимущества" заканчиваются и идет целая вереница недостатков: тухлый тренер, кривоногие нападающие и защитники, которые забивают в свои ворота...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан 19 января, 13:58

      Согласно словарю. Фаворит (итал. favorito, от лат. favor — благосклонность) — лицо, пользующееся благосклонностью правителя, влиятельного лица. На судеек что ли намекает.

      0
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 19 января, 13:52

      Россия не фаворит с Польшей, потому, что один Левандовски для Карпина такая боль, как заноза в попе, ни сесть, ни лечь, поэтому Левандовски пару-тройку штук отгрузит и на этом и у нас, и у вас
      всё закончится, далее продолжат Шведы.

      2
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      Рейтинг: +1840

      serglider > vladimir-7 19 января, 18:36

      Шведы то же могут учудить, как это случилось на крайнем Евро в матче на вылет с хохлами, хотя я думаю выводы из того поражения они сделают.

      0
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      Рейтинг: +3343

      Axe111 19 января, 13:31

      Какой фаворит,ты чего ***)))

      1
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      Рейтинг: +2870

      Бухбух 19 января, 13:13

      Россия может быть фаворитом, если играет с Мальтой, Кипром, Люксембургом и им подобным. Но только при условии, что играет дома.

      2
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 13:07

      А-ха_ха_ха!..)))

      2
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      Рейтинг: +22894

      bset 19 января, 12:48

      Россия всю историю "фаворит")) После победы над Англией в 2007 тоже были фаворитами и с Израилем, и с Андоррой) В 2009 были фаворитами в матче против Словении)) На ЧЕ-2012 после победы над Чехией были фаворитами)) В 2014 против Кореи и Алжира были фаворитами) А уж какими фаворитами мы с Украиной были в 1999 после победы чемпионов мира...

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      Рейтинг: +1840

      serglider > bset 19 января, 18:49

      Главный вывод, что сборная России не умеет играть ключевые, решающие матчи. Исключением стоит матч в стыках с Уэльсом, остальные бездарно просраны...

      1
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      Рейтинг: +8781

      САДЫЧОК 19 января, 12:27

      ***: «Россия – фаворит игры с Польшей»
      ...Как бы , да ! Но , иногда один всё решает ..Левандовски !

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