Йоп: «Мою фамилию знает вся футбольная Россия»

Бывший защитник «Москвы» Мариуш Йоп вспомнил период карьеры в России. Он был в 2004-2009 годах.

«Мне рассказали при переходе, что моя фамилия – ругательное слово в России. А что мне с этим делать? Ничего. Просто принимать.

Шутили ли партнeры на эту тему? Если и шутили, то не с фамилией. Но я чeтко понимал: мою фамилию знает вся футбольная Россия. Вообще, у меня очень хорошие воспоминания о вашей стране, ко мне все относились очень позитивно», – сказал Йоп.