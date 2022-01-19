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    Йоп: «Мою фамилию знает вся футбольная Россия»

    Бывший защитник «Москвы» Мариуш Йоп вспомнил период карьеры в России. Он был в 2004-2009 годах.

    «Мне рассказали при переходе, что моя фамилия – ругательное слово в России. А что мне с этим делать? Ничего. Просто принимать.

    Шутили ли партнeры на эту тему? Если и шутили, то не с фамилией. Но я чeтко понимал: мою фамилию знает вся футбольная Россия. Вообще, у меня очень хорошие воспоминания о вашей стране, ко мне все относились очень позитивно», – сказал Йоп.

    • Всю остальную карьеру провел в Польше.
    • Сейчас 43-летний Йоп работает детским тренером в краковской «Висле».
    • У него пересажена печень.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 09:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +430

      FС Spаrtак 19 января, 14:00

      первый раз слышу о таком)))

      0
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 19 января, 13:41

      чем он запомнился не помню да и команду такую уже забыл и зачем она вообще была непонятно, а так ему дальнейших успехов и здоровья

      0
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 19 января, 11:55

      К *** еще ТМ надо добавить. Торговая марка ЙопТМ!

      1
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 11:39

      Да ладно, норм фамилия, ***-тить ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 19 января, 10:44

      Защитник был достаточно добротный.
      Сейчас в нашем чемпе такого уровня игроки уже считаются топами(

      2
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 > Форвард 79 19 января, 12:17

      Хорошая была пара в центре обороны - *** - Стойка.

      0
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 10:34

      А про лягенду бзянита дзюбу через два дня забудут((

      3
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      Рейтинг: +12328

      Barmaleushka > КУКУШКА 19 января, 13:25

      В Зените забудут , а в пищевике будут помнить вечно ( памятник ему на "открывашке" заделают ). А он будет в ихней академии подрастающее поколение обучать извлечению спартаковского духа при помощи рук .

      1
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      Рейтинг: +805

      OOOVVV. 19 января, 10:24

      Помню, был такой игрок, по поводу фамилии юморили даже болельщики, часто вспоминали его матушку)))).

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