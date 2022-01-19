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    «Я получил следующую жизнь». Экс-игроку «Москвы» Йопу пересадили печень

    Бывший защитник «Москвы» Мариуш Йоп рассказал о проблемах со здоровьем. Сейчас он живет с пересаженной печенью.

    «Ещe когда играл в футбол, знал, что у меня есть проблемы. И понимал, что рано или поздно потребуется пересадка печени. Весь вопрос был во времени. Это, кстати, отчасти ответ на ваш вопрос про вечеринки – когда я был в «Москве», понимал, что не могу делать некоторые вещи. Они сокращали бы мою карьеру и жизнь. Уже в последний год игры в Польше чувствовал, что момент пересадки приближается. Печень просто разрушалась и функционировала неправильно. Но всe закончилось хорошо. Я получил следующую жизнь. И если бы не врачи, меня бы уже не было.

    Есть база доноров и очередь, по которой ты получаешь разные органы. Я встал в очередь, ждал случая, когда орган появится. Я благодарен за то, что получил другую жизнь. Для моей семьи это была сложная ситуация. Перед операцией я попал в больницу, у меня были большие проблемы, лекарства не помогали. Конечно, мне повезло, что печень появилась в нужное время», – сказал Йоп.

    • Он выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год.
    • Всю остальную карьеру провел в Польше.
    • Сейчас 43-летний Йоп работает детским тренером в краковской «Висле».

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3343

      Axe111 19 января, 13:33

      Здоровья

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