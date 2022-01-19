«Я получил следующую жизнь». Экс-игроку «Москвы» Йопу пересадили печень

Бывший защитник «Москвы» Мариуш Йоп рассказал о проблемах со здоровьем. Сейчас он живет с пересаженной печенью.

«Ещe когда играл в футбол, знал, что у меня есть проблемы. И понимал, что рано или поздно потребуется пересадка печени. Весь вопрос был во времени. Это, кстати, отчасти ответ на ваш вопрос про вечеринки – когда я был в «Москве», понимал, что не могу делать некоторые вещи. Они сокращали бы мою карьеру и жизнь. Уже в последний год игры в Польше чувствовал, что момент пересадки приближается. Печень просто разрушалась и функционировала неправильно. Но всe закончилось хорошо. Я получил следующую жизнь. И если бы не врачи, меня бы уже не было.

Есть база доноров и очередь, по которой ты получаешь разные органы. Я встал в очередь, ждал случая, когда орган появится. Я благодарен за то, что получил другую жизнь. Для моей семьи это была сложная ситуация. Перед операцией я попал в больницу, у меня были большие проблемы, лекарства не помогали. Конечно, мне повезло, что печень появилась в нужное время», – сказал Йоп.