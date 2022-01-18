Алексей Березуцкий: «Давно у ЦСКА новичков не было. Медина – неплохой парень, у нас других не бывает»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход вингера Хесуса Медины в столичный клуб.
«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость.
Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция – правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты.
Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает», – сказал Березуцкий.
- Контракт с 24-летним парагвайцем рассчитан до конца сезона-2024/25.
- Последним клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он играл с 2018 года.
- Он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
Источник: сайт ЦСКА