Алексей Березуцкий: «Давно у ЦСКА новичков не было. Медина – неплохой парень, у нас других не бывает»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход вингера Хесуса Медины в столичный клуб.

«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость.

Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция – правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты.

Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает», – сказал Березуцкий.