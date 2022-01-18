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    Алексей Березуцкий: «Давно у ЦСКА новичков не было. Медина – неплохой парень, у нас других не бывает»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход вингера Хесуса Медины в столичный клуб.

    «Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость.

    Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция – правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты.

    Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает», – сказал Березуцкий.

    • Контракт с 24-летним парагвайцем рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Последним клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он играл с 2018 года.
    • Он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.

    Источник: сайт ЦСКА

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    18.01.2022 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 января 2022, 11:55

      Фукс с Гаичем тоже отличные ребята

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Derzkiy1 18 января 2022, 17:40

      Они ещё пока не могли себя проявить в РПЛ, так что всё может быть.

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